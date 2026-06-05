Mẹ vợ và hai con rể giúp nhân viên quán karaoke bán dâm cho khách

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thị Biên (SN 1980, ở xã An Khánh, Hà Nội) về tội “Chứa mại dâm” và truy tố hai con rể bị can này là Tô Văn Bôn (SN 1992), Trương Việt Anh (SN 1997) về tội “Môi giới mại dâm”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can khác bị truy tố về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi” gồm: Đậu Quang Hữu (SN 1993), Lê Văn Tùng (SN 1991), Đỗ Minh Hiếu (SN 1997) và Đặng Thanh Tùng (SN 2001) bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.

Ảnh: Minh họa.



Theo cáo buộc, năm 2016, bị can Nguyễn Thị Biên mở cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Hai Sao tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh, Hà Nội. Khoảng tháng 8-2025, do việc kinh doanh vắng khách và để tăng thu nhập cho nhà nghỉ, Biên đồng ý cho khách thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ của mình.

Để tránh sự quản lý của cơ quan chức năng, Biên không ghi sổ sách, lưu trữ thông tin lưu trú đối với các khách đến mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Cũng trong thời gian này, hai con rể của Biên là Trương Việt Anh (chủ quán Karaoke Phố Đêm), Tạ Văn Buôn (chủ quán Karaoke Hương Cảng) thường xuyên giới thiệu, là trung gian, môi giới cho các nhân viên nữ của quán Karaoke và khách có nhu cầu mua bán dâm đến nhà nghỉ Hai Sao của mẹ vợ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2025, để tăng doanh thu cho quán, Việt Anh trực tiếp tuyển nhân viên rồi sau đó gợi ý các nhân viên nữ của quán đi bán dâm cho khách hàng đến quán karaoke có nhu cầu “vui vẻ”.

...

Khi có khách đến hát, nam nhân viên của quán là người sắp xếp nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài… cho khách với giá 300 ngàn đồng/giờ. Trong đó, nhân viên nữ được hưởng một nửa số tiền trên, còn lại nộp cho quán.

Trường hợp khách có nhu cầu mua dâm sẽ tự thỏa thuận giá với nhân viên nữ và phải di chuyển đến nhà nghỉ của bị can Biên để thực hiện giao dịch.

Tương tự, tại quán karaoke của mình, Tô Văn Bôn cũng trực tiếp tuyển nhân viên nữ và gợi ý để các nữ nhân viên này bán dâm cho khách nhằm thu hút thêm khách đến quán.

Ngày 19-9-2025, theo sự chỉ đạo thống nhất với Trương Việt Anh, Đặng Thanh Tùng là nhân viên quản lý của quán Karaoke Phố Đêm đã môi giới cho Đỗ Quang Hữu thực hiện hành vi mua bán dâm với cháu H. (15 tuổi) tại nhà nghỉ Hai Sao và được hưởng lợi 450 ngàn đồng.

Cùng ngày, Tô Văn Bôn đã môi giới cho Đỗ Minh Hiếu và Lê Văn Tùng thực hiện hành vi mua bán dâm với cháu N. (16 tuổi) và cháu X. (13 tuổi) tại nhà nghỉ Hai Sao và được hưởng lợi 600 ngàn đồng.

Đến khoảng 2h ngày 20-9-2025, khi Hữu cùng cháu H.; Hiếu cùng cháu N. và Tùng cùng cháu X. vừa thực hiện xong việc mua bán dâm tại nhà nghỉ Hai Sao của Nguyễn Thị Biên thì Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính, phát hiện.

Theo lời khai của nữ bà chủ nhà nghỉ Hai Sao, từ tháng 8 đến ngày 20-9-2025, Nguyễn Thị Biên đã thu lợi bất chính từ việc cho khách mua bán dâm tại Nhà nghỉ Hai Sao tổng số tiền 30 triệu đồng.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn