Ông Kim Jong-un tiếp tục làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Ngày 23-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA).

Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên hôm 22-3. Ảnh: KCNA



Theo KCNA, quyết định được thông qua tại kỳ họp diễn ra hôm 22-3.

Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông Kim Jong-un kể từ khi Ủy ban Quốc vụ được thành lập năm 2016, đóng vai trò là cơ quan hoạch định chính sách cao nhất.

KCNA dẫn phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Il-hwan cho rằng việc tái bổ nhiệm phản ánh "ý chí và nguyện vọng nhất trí của toàn thể nhân dân Triều Tiên", đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của ông Kim.

Cũng tại kỳ họp, ông Jo Yong-won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ SPA, thay ông Choe Ryong-hae. Ông Jo đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.

Về nhân sự chính phủ, Thủ tướng Pak Thae-song tiếp tục tại nhiệm. Cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất, vị trí mới được thiết lập gần đây.

Trong khi đó, bà Kim Yo-jong không còn là Uỷ viên Ủy ban Quốc vụ.

Theo KCNA, kỳ họp ngày 22-3 đã thảo luận sửa đổi hiến pháp, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và ngân sách năm 2026, nhưng không công bố chi tiết.

Một nội dung đáng chú ý là khả năng Triều Tiên điều chỉnh quan hệ liên Triều trong hiến pháp sau khi lãnh đạo nước này tuyên bố hai miền là "hai quốc gia thù địch".

Hãng tin Yonhap dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng nguyên tắc thống nhất hòa bình có thể bị loại bỏ, song chưa rõ liệu thay đổi này có được công bố hay không.

Tác giả: Thu Hương



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

