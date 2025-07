Ô tô tông trúng xe ba bánh khiến 2 người văng xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 27/7, tại Giang Tô, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe 3 bánh chở theo một người khác đang từ từ băng qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai văng ra xa, nằm bất động trên mặt đất. Trong khi đó, chiếc xe ba bánh lật nghiêng, bị ô tô đẩy văng ra xa.

... Chiếc xe ô tô màu đen tông trúng xe ba bánh khiến 2 người văng xuống đường.



Những người chứng kiến, bao gồm cả tài xế xe ô tô, đã nhanh chóng tập trung tại hiện trường để kiểm tra các nạn nhân và gọi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem. Có ý kiến cho rằng người lái xe ba bánh đã không chú ý quan sát trước khi băng qua đường. Trong khi đó, một số người lại cho rằng tài xế ô tô cũng không làm chủ được tốc độ nên va chạm mới xảy ra.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn