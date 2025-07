Thắp nến tri ân liệt sĩ - kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai

Trong giây phút thiêng liêng của Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến đã được thắp lên, mang theo lòng thành kính và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Những ngọn nến thắp lên hôm nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường tương lai, sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân liệt sĩ

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham gia lễ thắp nến tri ân, chị Thế Thị Thùy An, đoàn viên Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị cho biết, việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng là “tọa độ lửa” của dân tộc mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hoạt động cũng nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay. “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, chúng tôi là những đoàn viên trẻ đã luôn thấu hiểu được giá trị của hòa bình. Ngày hôm nay có cơ hội được đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, được thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện sự tri ân thế hệ đi trước. Chúng tôi tự nhắc nhở mình rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bởi biết bao nhiêu máu xương của các anh hùng liệt sĩ” - chị Thùy An cho biết.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn lung linh ánh nến

Cũng tại thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ các tỉnh thành cũng đồng loạt thắp lên hàng ngàn ngọn nến tri ân dâng lên phần mộ anh hùng liệt sĩ. Tháng 7 - Tháng tri ân, người dân, thế hệ trẻ trên khắp mọi miền đất nước đã và đang đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng thiết thực, ý nghĩa.

Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn từ rất sớm, bà Lê Thị Mai, ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị dâng hương lên phần mộ người chú ruột và nhiều anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Bà Lê Thị Mai xúc động: “Tưởng nhớ đến các anh, các chị, những người đã hy sinh vì Tổ quốc, không tiếc máu xương của mình, những người lính ngã xuống để đất nước trong đó có bản thân mình hôm nay được sống bình yên, hạnh phúc”.

Bà Lê Thị Mai đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn dâng hương tri ân liệt sĩ

Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 7 này, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hướng về địa chỉ đỏ, tổ chức hơn 2.600 bữa cơm sum vầy- ấm tình lòng Mẹ. Tổ chức Đoàn hỗ trợ tu sửa, xây mới gần 800 nhà của người có công, thân nhân liệt sĩ; huy động 9.800 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ; phục dựng hơn 50.000 di ảnh liệt sĩ tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ.

Anh Bùi Quang Huy nói: “Tại tất cả các nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm, bia ghi công anh Anh hùng liệt sĩ trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu sẽ sáng rực những ngọn nến và những nén tâm nhang, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ với Anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều thể hiện tình cảm trân trọng và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay với thế hệ cha anh đi trước. Đó cũng là cơ hội để tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô giá và viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc”.

Thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV