VIDEO: Trâu "điên" tr.u.y s.á.t người phụ nữ đi xe máy trên đường

Trưa 15-7, tin từ UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị trâu "điên" húc gãy xương sườn khi đang tham gia giao thông trên đường.

Clip trâu "điên" tông vào xe người đi đường làm người phụ nữ bị gãy xương sườn. Clip: OFFB

Theo thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 36 phút ngày 14-7, tại tiểu khu Đông Hòa, xã Nông Cống. Từ video camera hành trình cho thấy thời điểm trên, một con trâu mộng không biết từ đâu lao tới gây náo loạn đường phố, rồi bất ngờ tông thẳng vào xe máy một người phụ nữ đang tham gia giao thông.

...

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường. Chưa dừng lại ở đó, con trâu còn tiếp tục xông tới húc mạnh vào mạn sườn người phụ nữ, khiến người này phải chồm dậy, bỏ chạy thoát thân. Thế nhưng, con "trâu điên" vẫn đuổi theo tiếp tục húc người phụ nữ.

Hình ảnh trâu "điên" húc thẳng vào xe máy người đi đường

Một lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho biết con trâu này được một người dân ở tiểu khu Đông Hòa mua từ Nghệ An về, nhốt tại nhà. Thời điểm đó, con trâu sổng chuồng và lao ra đường tông vào xe người phụ nữ (cũng ngụ tại tiểu khu Đông Hòa, xã Nông Cống).

"Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị gãy xương sườn. Hiện, công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc"- vị lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho hay.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động