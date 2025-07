Báo hoa mai lao ra vồ người đi xe máy trong đêm và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Một vụ việc gây sốc đã xảy ra tại Andhra Pradesh, Ấn Độ, nơi một con báo hoa mai cố gắng tấn công những người đi xe máy vào ban đêm dưới chân đồi Tirupati. Vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại. Hình ảnh về vụ tấn công của con báo cũng đã lan truyền trên mạng.

Đoạn clip cho thấy con báo đột nhiên xuất hiện từ khu rừng ven đường và tấn công chiếc xe. May mắn thay, người lái xe không bị mất thăng bằng sau khi con vật lao vào xe. Theo báo cáo, đoàn người đang trên đường từ Alipiri đến Cherlopalli.

Khi không bắt được con mồi, con mèo lớn thất vọng quay trở lại khu rừng. Đây không phải lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra ở khu vực này.

... Con báo lao ra tấn công người đi xe máy trong đêm.

Đáng chú ý, việc nhìn thấy báo hoa mai khá phổ biến trong khu vực vì những con báo lớn thường xuất hiện trên các con đường ven rừng để tìm kiếm thức ăn. Đầu năm nay, tại Match, một con báo cũng được nhìn thấy trên lối đi bộ Alipiri ở Tirupati. Con báo lớn này cũng được nhìn thấy trên lối đi bộ gần Galigupuram, theo The News Minute đưa tin. Sự việc đã được ghi lại bằng camera giám sát của một cửa hàng.

Hai tuần trước vụ việc này, một con báo cũng được nhìn thấy gần Muggu Bavi.

Đáng chú ý, đường đi bộ Alipiri được các tín đồ sử dụng hàng ngày để đến đền Sri Venkateshwara trên đỉnh đồi Tirumala. Tuyến đường dài 9 km này có hơn 3.500 bậc thang để đến đền thờ.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn