Người đàn ông lái xe máy bất ngờ văng xuống đường, nghi cố tình bị chèn ngã

Ngày 23/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe ô tô và xe máy trên đường Phúc La (quận Hà Đông). Theo diễn biến trong clip, khi chiếc xe máy do người đàn ông cầm lái đang di chuyển thì một xe ôtô vượt lên từ phía sau. Lúc ôtô đi gần vượt qua xe máy thì tài xế bất ngờ đánh lái sang phải khiến đuôi xe va vào xe máy đi bên cạnh.

Gặp va chạm bất ngờ, người đàn ông điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái nên bị ngã ra đường. Tài xế ô tô sau đó nhấn ga, rời khỏi hiện trường.

Theo báo Lao Động, ngày 24/7, Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ va chạm giao thông, xảy ra hồi 10h05 ngày 22//7/2023, tại khu vực nhà số 1 TT13 Khu C, khu đô thị mới Kiến Hưng (Đường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ va chạm xảy ra giữa ôtô nhãn hiệu HuynDai Accent, màu trắng, BKS 30F-769.44 với 1 xe môtô chưa rõ biển kiểm soát do 1 người đàn ông điều khiển đi cùng chiều. Sau va chạm giao thông 2 phương tiện đã rời khỏi hiện trường.



Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội) đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan, người biết thông tin hoặc có dữ liệu camera ghi nhận diễn biến vụ việc, đề nghị cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (qua Đội CSGT đường bộ số 7, địa chỉ: số 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn