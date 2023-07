Ổ mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Song Song

Nhà hàng Song Song hoạt động từ tháng 6/2023 đến nay, có 30 phòng hoạt động karaoke không phép. Cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá bán dâm từ 3,5 triệu đồng/lượt, qua đêm giá 5 triệu đồng, thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Bối Bối, SN 1995, thường trú huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng; ngụ phường 4, quận 8) sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để bán dâm với khách.

Nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.

Các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm bị bắt giữ điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.



Nguyễn Thị Ngọc Ánh có chồng là người Đài Loan, thông thạo tiếng Đài Loan, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm và có sẵn mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài. Ánh đã cùng với các "madam" khác tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng, thu lợi bất chính số tiền mỗi tháng gần 2 tỷ đồng.

Để đối phó với Cơ quan Công an, tổng quản lý với kinh nghiệm của mình đã chỉ đạo các má mì cấp dưới sàng lọc các cô gái sẳn sàng bán dâm trước khi vào làm tại nhà hàng Song Song mỗi ngày bằng cách điểm danh và ghi ký hiệu: 1 là đi bán dâm với khách về liền, 2 là đi bán dâm với khách qua đêm, không ghi số là chỉ ngồi phục vụ.

...

Khi khách vào nhà hàng các quản lý đưa tiếp viên vào và chia làm 3 tổ như trên để khách lựa chọn. Ánh đã chỉ đạo các má mì cấp dưới chỉ đưa tiếp viên vào phòng, thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi bán dâm. Tất cả các má mì được chỉ đạo không được lấy tiền hoa hồng trong việc đi bán dâm của tiếp viên, chỉ được nhận tiền bo của khách.

Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc) được khách quen bảo lãnh. Nhóm đối tượng quản lý người Việt Nam được xác định gồm Đoàn Thị Thảo, Nguyễn Đặng Thanh Tâm (Cherry) và Mai Trương Ngọc Huệ (Lam). Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh chủ công xác lập chuyên án bí số 623M, phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ khác để đấu tranh khám phá với băng ổ nhóm hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Song Song. Ngày 19/7 Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an quận 5 triển khai kế hoạch triệt phá tổ chức hoạt động mại dâm này.

Khoảng 23h58, tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà hàng Song Song, phát hiện 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động sử dụng tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách nam (đa số là người nước ngoài). Cơ quan Công an đấu tranh khai thác, phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm, mua bán dâm, ghi nhận việc khách đến mua dâm tại khách sạn Bonka, số 884 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 nên tiến hành đưa các đối tượng về Cơ quan Công an để xác minh, làm rõ. Kiểm tra khách sạn Bonka, số 884 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, ban chuyên án phát hiện có 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 203, 505, 507 và 807.

Khách mua dâm khai nhận khoảng 18h ngày 19/7 sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Song Song, họ được quản lý Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo, Đặng Nguyễn Thanh Tâm môi giới cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại khách sạn BONKA. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm (Cherry) khai nhận làm má mì tại nhà hàng Song Song từ tháng 6/2023 đến nay, có nhiệm vụ điều tiếp viên nữ vào phục vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm về hành vi Môi giới mại dâm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn