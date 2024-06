Nữ tài xế tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, 2 người tử vong

Tối 27-6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khoảng 21 giờ 15 phút, xe 4 chỗ, màu trắng do người phụ nữ cầm lái chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra đường Lê Quý Đôn.

Công an khám nghiệm hiện trường



Khi tới giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Đoàn Thị Điểm thì xe tông trúng 1 người. Tài xế không dừng lại mà lưu thông với tốc độ cao, tiếp tục tông trúng người thứ 2.

Khi đến đèn đỏ giao với đường Bà Triệu - Lê Quý Đôn thì xe tông một lượt 3 xe máy.

Ô tô tông vào trụ đèn rồi mới dừng lại

...



Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Clip vụ tai nạn nghiêm trọng tối 27-6

Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn bên đường và lao vào hướng nhà dân. Hiện trường hỗn loạn, nhiều xe máy ngổn ngang.

Hiện trường vụ tai nạn



Công an TP Vũng Tàu đã phong toả hiện trường để điều tra.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động