Nữ sinh sở hữu gần 500.000 followers trên Tiktok ghi tên vào chung kết Tiếng nói Xanh

Cơ hội hiếm có để thế hệ trẻ đóng góp “tiếng nói xanh”

Là một trong những TikToker trẻ được yêu thích, Khánh Phương tạo dựng dấu ấn riêng qua loạt video chia sẻ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và dễ hiểu. Đến với Tiếng nói Xanh, nữ sinh Hải Phòng vừa là người truyền cảm hứng, vừa tìm thấy động lực để bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức tại một sân chơi hùng biện – tranh biện chuyên nghiệp về môi trường.

Theo Khánh Phương, hành trình của Minh Anh – quán quân bảng Tiếng Anh và Trà My – quán quân bảng Tiếng Việt mùa trước – chính là cầu nối đưa cô đến với Tiếng nói Xanh. Khi cuộc thi mở cổng đăng ký, do chưa tìm được đồng đội phù hợp, Phương đăng ký tham gia với hình thức cá nhân. Tuy nhiên, ngay sát thời điểm khép cổng, nữ sinh 16 tuổi đã tìm được người bạn đồng hành cùng chung chí hướng là Nguyễn Vũ Thiên Giang (Quảng Ninh).

Chia sẻ về quyết định “bắt cặp”, Thiên Giang cho biết, cả hai đã có thời gian dài làm việc cùng nhau nên hiểu rõ phong cách và tư duy lập luận của đối phương.

Đã quen nhau từ trước nên Trương Khánh Phương (bên phải, Hải Phòng) và Nguyễn Vũ Thiên Giang (bên trái, Quảng Ninh) không gặp nhiều khó khăn khi phối hợp dù có khoảng cách địa

“Khi nhận thấy cuộc thi có định hướng phát triển rõ ràng và bài bản, phù hợp với cả hai, chúng em quyết định đồng hành để bổ trợ thế mạnh và cùng nhau hoàn thiện phần thi một cách tốt nhất”, Thiên Giang nói.

Lấy tên đội là Eco Sparks, đôi bạn lựa chọn chủ đề du lịch xanh với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch bền vững.

“Em sống ở Hạ Long - địa phương phát triển mạnh về du lịch và Khánh Phương sống ở Hải Phòng. Chúng em đều nhận thấy những tác động tiêu cực từ mô hình du lịch đại trà, mang tính công nghiệp hóa, đang gây áp lực nặng nề lên môi trường địa phương”, Thiên Giang giải thích.

Trong cuộc thi, rào cản lớn nhất của đội Eco Sparks là khoảng cách địa lý khiến hai nữ sinh không thể gặp mặt trao đổi trực tiếp. Dù vậy, điều này không làm giảm nhiệt huyết của cả hai. Nhóm duy trì các buổi họp trực tuyến qua Zoom, cùng lên ý tưởng, đề xuất giải pháp và ghi chép chi tiết trên Google Docs để thuận tiện trao đổi và hoàn thiện bài thi.

Ở vòng Sơ khảo, với thử thách quay video hùng biện vốn đòi hỏi sự phối hợp cao, Eco Sparks nhanh chóng tìm ra cách làm việc phù hợp. Mỗi thành viên đảm nhận một phần nội dung theo thế mạnh cá nhân, sau đó ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên TikTok, Khánh Phương cho biết quá trình này không gây quá nhiều trở ngại.

Tiến vào vòng Đối đầu, Eco Sparks phải thi đấu trực tiếp với các đối thủ đến từ khắp ba miền. Điều khiến cả hai bất ngờ nhất là hình thức thi của bảng Tiếng Anh năm nay được thay đổi, áp dụng thể thức tranh biện Nghị viện Anh (BP). Dù từng tham gia nhiều cuộc thi và quen xuất hiện trước ống kính, nữ TikToker vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

...

“Em không để mình mất thời gian vào việc hoảng sợ. Vì chỉ có 10 phút chuẩn bị nên ngay khi có chủ đề, chúng em thảo luận rất nhanh, ghi ý chính ra giấy rồi tập trung triển khai để thuyết phục trong từng phút tiếp theo”, Khánh Phương kể lại.

Hạt nhân lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động xanh

Nhìn lại hành trình tại Tiếng nói Xanh, Khánh Phương cho biết cuộc thi mang đến cho cô nhiều giá trị tích cực. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với nữ sinh Hải Phòng chính là sự đa dạng về chủ đề và tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của cuộc thi.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Phương bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng kiến thức và quan tâm sâu sắc hơn tới những vấn đề môi trường mà trước đây chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ.

“Có những chủ đề trước đó em chưa chú ý nhiều nhưng qua cuộc thi, em có cơ hội tìm hiểu và nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau”, Phương chia sẻ.

Cuộc thi Tiếng nói Xanh trở thành sân chơi để các thí sinh như Khánh Phương và Thiên Giang kết nối những bạn trẻ yêu môi trường và cùng hành động vì một tương lai xanh, bền vững.

Trên khắp cả nước, nhiều phong trào môi trường đang được khởi xướng và dẫn dắt bởi chính những bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Khánh Phương cho biết sau cuộc thi, cô dự định tiếp tục thực hiện các video TikTok lan tỏa thông điệp sống xanh. Nữ sinh kỳ vọng những nội dung này sẽ giúp những người theo dõi cô, đặc biệt là các bạn trẻ, tiếp cận các vấn đề môi trường một cách cụ thể, gần gũi và có thể chuyển hóa thành những hành động thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 18 tỷ đồng, với nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị. Đặc biệt, đội quán quân (ở cả 2 bảng) có cơ hội giành suất học bổng 100% cho bậc cử nhân trong 4 năm tại Trường Đại học VinUni. Thí sinh có thể cập nhật các tin tức mới nhất về mùa 3 của cuộc thi Tiếng nói Xanh qua cổng thông tin: https://talkgreenfuture.net/

Tác giả: Thanh An

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn