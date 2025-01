Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà, cha mẹ mới biết con mình có thai

Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Công an huyện Long Thành tiếp nhận tin báo của chị B. (ngụ tại huyện Long Thành) về việc con gái của chị là bé C., hiện đang là học sinh lớp 7, bị một thanh niên nào đó tên Vĩ (không rõ lai lịch) dụ dỗ quan hệ tình dục dẫn đến mang thai và sinh con khi mới 12 tuổi 8 tháng. Cụ thể, trong lúc vợ chồng chị đang ở nhà, bất ngờ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong phòng, chị B. vào kiểm tra thì phát hiện con gái của mình vừa sinh con. Điều bất ngờ là trước đó vợ chồng chị cũng như bạn bè, nhà trường đều không biết bé C. mang thai.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhận thấy đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nhân thân và truy bắt đối tượng. Bước đầu làm việc, bé C. cho biết, qua mạng xã hội đã quen với một thanh niên có nickname "chat với người lạ” cách đây khoảng 9 tháng, chỉ biết người thanh niên này tên là Vĩ, ngoài ra bé không biết gì khác. Chỉ sau thời gian ngắn nhắn tin qua lại trên mạng, người thanh niên này đã hẹn với bé C. đi ăn rồi em bị dụ dỗ vào một nhà nghỉ cạnh quốc lộ 51 để quan hệ tình dục chỉ một lần duy nhất dẫn đến mang thai. Kể từ đó, hai bên không liên lạc với nhau nữa.

Đối tượng Nguyễn Văn Vĩ tại cơ quan Công an



Vào cuộc điều tra truy xét, lực lượng cảnh sát đã gặp rất nhiều khó để truy tìm đối tượng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 01/01/2025, nhóm Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã đến khu phố 26 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM) bắt được đối tượng Nguyễn Văn Vĩ (SN 2003, ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Qua đấu tranh, đối tượng Vĩ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng tháng 3/2024, Vĩ quen biết với bé C. qua ứng dụng có tên "Chat với người lạ”, sau đó cả hai hẹn nhau đi ăn uống và đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Long Thành để quan hệ tình dục. Khi bị cảnh sát bắt giữ, Vĩ còn ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, vì sự việc đã diễn ra quá lâu. Đến khi lực lượng Công an nhắc đến chuyện quen biết với một bé gái ở huyện Long Thành thì Vĩ mới nhớ và kể lại hết sự việc. Với hành vi trên, Công an huyện Long Thành xác định đối tượng đã có hành vi "hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi" nên đã chuyển đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng cảnh sát hình sự bắt Vĩ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân



Qua vụ việc đau lòng trên, Công an huyện Long Thành khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt, học tập, quan hệ tình cảm bạn bè, tình cảm riêng tư của con, em mình. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội để kịp thời nhắc nhở, giáo dục các em nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị những đối tượng xấu lợi dụng, làm phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em.

Tác giả: Minh Thắng

Nguồn tin: congan.com.vn