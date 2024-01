Nữ nhân viên trộm 160 lượng vàng, bị lộ khi chồng dùng súng đi cướp tiệm vàng khác

Châu Thị Thúy Kiều tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 10-1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Thị Thúy Kiều (31 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Kiều là nữ nhân viên của một tiệm vàng ở phường 3, thành phố Trà Vinh. Ngày 2-12-2023, anh L.H.T. (chủ tiệm vàng) đối chiếu tài sản, phát hiện số lượng vàng do Kiều (nhân viên của tiệm) quản lý còn rất ít so với số lượng vàng anh T. giao cho Kiều.

Sau khi kiểm tra, anh T. phát hiện bị mất hơn 160 lượng vàng loại 18K và 24K nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 3-12-2023, Kiều đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ tháng 11-2022 đến tháng 11-2023, lợi dụng chủ tiệm sơ hở, Kiều đã lấy trộm hơn 99 lượng vàng 24K và 60 lượng vàng 18K. Tổng giá trị tài sản Kiều lấy trộm trị giá hơn 7,7 tỉ đồng.

...

Kiều khai nhận quá trình làm việc, chủ tiệm vàng mở thêm chi nhánh và Kiều được điều động làm quản lý kho.

Hằng ngày, chủ tiệm vàng trực tiếp giao vàng cho Kiều (giao nhận bằng toa và có thể hiện trọng lượng vàng). Kiều nhận vàng và giao lại cho thợ để đánh bóng hoặc chế tác.

Thợ bạc hoàn thành sẽ giao lại vàng cho Kiều dán tem và đưa cho nhân viên đứng quầy để bán cho khách. Kiều cũng giao lại toa cho chủ tiệm vàng biết để quản lý, theo dõi.

Theo chủ tiệm vàng trình báo, việc nhân viên lấy trộm số lượng lớn vàng nhưng chủ tiệm vàng không phát hiện cho đến khi Huỳnh Hải Quang (38 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh) dùng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành vào chiều tối 30-11-2023.

Quang là chồng của Kiều. Vì vậy, sau khi xảy ra vụ việc nói trên, chủ tiệm vàng đã kiểm tra và yêu cầu Kiều bàn giao kho. Lúc này, Kiều mới thừa nhận việc đã lấy trộm vàng và đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai của Kiều, số vàng lấy trộm của tiệm đã đưa cho chồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra vụ cướp tiệm vàng, cơ quan điều tra phát hiện Quang có nhiều giao dịch với số tiền lớn nghi sử dụng đánh bạc hoặc đầu tư tiền ảo…

Tác giả: Hoài Thương



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ