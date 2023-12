Nữ hiệu phó ở Quảng Bình bị kỷ luật vì đăng video đồi trụy

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình, trong năm này vẫn còn một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa nêu cao vai trò trách nhiệm.

Trường Mầm non số 1 Trung Hóa - nơi Nữ hiệu phó bị kỷ luật do đăng video đồi trụy lên nhóm mạng xã hội



Trong đó, có 18 trường hợp bị xử lý kỷ luật. Buộc thôi việc 2 trường hợp; cảnh cáo 5 trường hợp; khiển trách 11 trường hợp.

Hai trường hợp bị buộc thôi việc là bà Nguyễn Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường Trường Mầm non Đức Ninh Đông và bà Đặng Thị Lan Hảo - Phó Hiệu Trường Trường Mầm non Thuận Đức (TP Đồng Hới) - đều do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức.

Có 5 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo, gồm: ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy - liên quan đến vụ Hiệu trưởng đánh Hiệu phó trước cổng trường từng gây xôn xao dư luận mà Báo Người Lao Động phản ánh. Ông Tuấn bị Công an huyện này xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng vì hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Nguyên Hoài Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch và bà Dương Thị Thanh Tâm - Hiệu phó trường này bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều vi phạm khi thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Đáng chú ý, có trường hợp bà Trương Thị Đào - Hiệu phó Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo - do tham gia mạng xã hội, sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực, đăng nội dung mang tính chất đồi trụy lên nhóm mạng xã hội.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã phát hiện sai phạm trên 22,3 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 14,5 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3,1 tỉ đồng, tịch thu tài sản vi phạm hơn 548 triệu đồng.... Kiến nghị xử lý hành chính 69 tổ chức, 405 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ có dấu hiệu vi phạm.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động