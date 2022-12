Nóng: Rất đông công an ngoài một ngân hàng nghi bị cướp ở Đồng Nai

16 giờ chiều nay (28-12), tại phòng giao dịc ngân hàng Agribank Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), rất đông công an huyện Vĩnh Cửu, Phòng CSHS công an tỉnh có mặt bên ngoài và trong trụ sở này.

Hình ảnh hiện trường

Một người dân cho biết, họ thấy nhân viên ngân hàng hô hoán rồi có một người đàn ông bỏ chạy từ phía cửa bên trong ngân hàng ra ngoài.

Đối tượng này tẩu thoát bằng xe máy ra tuyến đường 768

Clip hiện trường

Hiện trường vụ việc

Công an đang tới rất đông

Hình ảnh nghi phạm cướp

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30, khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi vào.

Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ giơ khẩu súng hướng về một khách hàng để cướp tài sản

Tuy nhiên, lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng còn chĩa súng về lực lượng bảo vệ để thoát thân.

Theo xác minh, đối tượng đã lấy xe máy tẩu thoát theo hướng đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa).

