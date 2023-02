Nỗi đau của bóng đá Việt Nam: Bỏ giải vì không có tài trợ, đăng ký để chờ bán suất

1. Theo đó, Sài Gòn FC đã đăng ký dự V.League 2 (giải hạng Nhất 2023) vào hôm 6/2, hạn cuối cùng để một số đội đăng ký khi VPF “nới” thêm thời gian.

Câu chuyện của Sài Gòn FC mang đến sự ngỡ ngàng cho làng bóng đá Việt Nam. Lý do ai cũng biết đội bóng này thanh lý hết cầu thủ và ban huấn luyện, phần ai tự về sau trận đấu với Bình Dương (vòng cuối V.League 2022).

HLV Phùng Thanh Phương từng nói với Saostar là các cầu thủ phải làm việc thanh lý hợp đồng, chấm dứt trả lương từ ngày 19/11/2022. Dù phải kiềm chế cảm xúc để nói với Saostar trước giờ bóng lăn thì ông Phương vẫn rất đau, ánh mắt đỏ hoe trong phòng họp báo để trả lời báo chí.

Sài Gòn FC thanh lý hết cầu thủ lẫn ban huấn luyện vẫn đăng ký dự V.League 2. Ảnh: Trọng Hiếu



Hiện Sài Gòn FC không rõ có thi đấu hay không vẫn đăng ký dự V.League 2. Điều đó phản ánh sự khó khăn của sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Vì ai cũng thấy Sài Gòn FC chỉ còn cái tên và suất dự hạng Nhất 2023, còn không có cầu thủ lẫn HLV. Phương án của Sài Gòn FC là bán suất cho đội khác.

Số phận Sài Gòn FC ở hạng Nhất 2023 nói trắng là bán suất hoặc nghỉ chơi!

2. Năm ngoái, CLB Cần Thơ là tâm điểm giải hạng Nhất với một loạt sự việc trải dài từ trước thềm mùa giải đến cuối giải. Nhưng kết quả khó thay đổi là Cần Thơ trụ hạng, rồi nghỉ đá ở mùa giải năm nay.

Số phận của CLB Cần Thơ đã được báo động từ hồi tháng 9 năm ngoái. Các cầu thủ Cần Thơ đình công, còn HLV Nguyễn Việt Thắng nghỉ việc. Câu chuyện chuyển sang hướng xấu khi nhiều cầu thủ "dọa" bỏ giải vì bị nợ tiền. Do đó, CLB Cần Thơ trụ hạng thành công thì số phận chẳng khác gì "chỉ mành treo chuông".

Hôm 6/2, CLB Cần Thơ đã không đăng ký dự giải hạng Nhất 2023. Lý do nhà tài trợ cũ còn nợ tiền, còn đội bóng không có ai tài trợ. Không có tiền thì CLB Cần Thơ không thể tham dự giải.

... CLB Cần Thơ đã không đăng ký giải hạng Nhất 2023 do không có nhà tài trợ. Ảnh: VPF



Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ chia sẻ rằng:"Chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp ở thành phố nhưng không ai muốn tài trợ cho đội bóng".

Câu chuyện của CLB Cần Thơ cho thấy, các đội bóng chuyên nghiệp cần nhà tài trợ để tồn tại. Họ lập tức nguy kịch nếu nhà tài trợ buông tay.

3. Nhìn vào giải hạng Nhất 2023, sự khó khăn được phản ánh từ việc VPF phải lùi thời gian đăng ký để hỗ trợ các đội có thể tham dự. V.League 2 cũng dời đến tháng 4 mới khởi tranh.

11 đội hay 12 đội tham dự thì giải hạng Nhất 2023 vẫn thua số đội so với V.League 2023 (14 đội). Về mô hình bóng đá chuyên nghiệp, V.League 2 nhiều đội hơn V.League 1 là bất cập lớn, tức phần đỉnh to hơn so với phần đáy.

Mô hình không đúng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã phản ánh hoàn cảnh thực tế: Số phận các đội bóng khá chông chênh, ai chơi - ai nghỉ vẫn luôn là câu hỏi khó nói trước mỗi mùa giải.

Bao giờ bóng đá Việt Nam mới chuyên nghiệp đúng nghĩa? Câu hỏi cũ nhưng luôn mới, khi đến bây giờ vẫn có đội nghỉ chơi vì không có nhà tài trợ, còn có đội đăng ký xong thì chờ bán suất.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn