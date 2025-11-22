Nổ tại đồi núi sau nhà, 7 người được di dời khẩn cấp

Sáng 22/11, người dân thôn Bhloóc, xã biên giới Avương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quả đồi phía sau nhà ông Avô Vong (SN 1985). Khi kiểm tra, người dân phát hiện một vết nứt lớn kéo dài từ đỉnh đồi xuống sát phía sau nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Cán bộ Công an xã Avương cùng lực lượng ANTT cơ sở và các lực lượng khác hỗ trợ di dời tài sản của người dân.

Quả đồi sau nhà ông Vong nguy cơ sạt lở rất cao sau tiếng nổ lớn, ghi nhận có vết nứt, đất sụt trượt.



Nhận được tin báo, Công an xã Avương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và lực lượng ANTT cơ sở các thôn lân cận cùng Dân quân thường trực và các lực lượng khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND xã, các lực lượng đã hỗ trợ vận chuyển tài sản và di dời 7 người đang cư trú tại nhà ông Vong đến nơi an toàn.

Song song với công tác di dời, lực lượng Công an xã Avương đã tiến hành căng dây cảnh báo, thiết lập khu vực nguy hiểm và tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để kịp thời cảnh báo nhân dân, tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Lãnh đạo Công an xã Avương cho biết, trong nhiều ngày qua, khu vực miền Trung nói chung và trên địa bàn xã nói riêng liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn kéo dài, thời tiết diễn biến cực đoan, lượng nước mưa tích tụ lớn. Với địa hình đồi núi dốc, đất đá ngậm nước lâu ngày dẫn đến nguy cơ đứt gãy địa chất, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt tại các khu dân cư nằm sát chân núi.

Vì vậy, chính quyền, Công an xã Avương khuyến cáo nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ sinh sống gần sườn núi, khe suối, khu vực có nguy cơ sạt trượt đất đá cần thường xuyên quan sát địa hình xung quanh nơi ở. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như vết nứt đất, sụt lún, đá rơi, dòng nước chảy xiết bất thường…, người dân phải kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an xã để được hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản.



