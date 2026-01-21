VF 6 và VF 7 của VinFast đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Bharat NCAP

Ông Phạm Sanh Châu (giữa), CEO VinFast châu Á, và ông Tapan Ghosh (trái), CEO VinFast Ấn Độ, nhận chứng chỉ an toàn BNCAP 5 sao cho mẫu xe VF 6 từ ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ.

Theo kết quả kiểm thử chính thức từ Bharat NCAP, cả VF 6 và VF 7 đều đạt 5 sao ở hai hạng mục cốt lõi gồm Bảo vệ người lớn trong xe (AOP) và Bảo vệ hành khách trẻ em (COP). Cụ thể, mẫu VF 6 đạt 27,13/32 điểm AOP và 44,41/49 điểm COP, trong khi VF 7 ghi nhận kết quả cao hơn với 28,54/32 điểm AOP và 45,25/49 điểm COP. Các điểm số này phản ánh khả năng bảo vệ toàn diện cho người sử dụng ở nhiều tình huống va chạm khác nhau.

Trong các bài thử va chạm trực diện, chỉ số bảo vệ đầu – cổ và phần đùi của người lái cũng như hành khách trên cả hai mẫu xe đều đạt 4,0 điểm – mức tối đa theo thang đánh giá của Bharat NCAP. Ở thử nghiệm va chạm bên hông, VF 6 và VF 7 tiếp tục đạt kết quả tuyệt đối với 16,0/16,0 điểm đối với người lớn và 8,0/8,0 điểm đối với trẻ em, cho thấy hiệu quả cao của cấu trúc khung xe và hệ thống an toàn bị động.

Đáng chú ý, trong bài thử va chạm cột bên – một trong những kịch bản có mức độ rủi ro cao, chỉ số đánh giá chấn thương đầu của VF 6 và VF 7 lần lượt là 109 và 131, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng nguy hiểm 700 theo tiêu chuẩn Bharat NCAP. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ và phân tán lực va chạm hiệu quả của hai mẫu SUV điện do VinFast phát triển.

Bharat NCAP là chương trình đánh giá an toàn xe do Chính phủ Ấn Độ triển khai, được xây dựng dựa trên các thông lệ quốc tế như Global NCAP, nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho các phương tiện lưu hành trong nước. Việc VF 6 và VF 7 đạt xếp hạng 5 sao cho thấy các mẫu xe điện của VinFast đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe đang được áp dụng tại thị trường này.

Trước đó, nhiều mẫu xe khác của VinFast cũng đã ghi dấu ấn tại các tổ chức đánh giá an toàn khu vực. Tiêu biểu, VinFast VF 8 từng đạt xếp hạng 5 sao ASEAN NCAP và giành 5/6 giải thưởng an toàn trong năm 2024, vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn trong khu vực.

Chia sẻ về kết quả trên, ông Tapan Ghosh, CEO VinFast Ấn Độ, nhấn mạnh: xếp hạng an toàn 5 sao từ Bharat NCAP đối với VF 6 và VF 7 là cột mốc quan trọng, phản ánh nền tảng kỹ thuật vững chắc và định hướng phát triển dài hạn của VinFast tại Ấn Độ. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến các mẫu xe điện không chỉ thân thiện với môi trường, giàu công nghệ mà còn bảo đảm trải nghiệm an tâm cho khách hàng.

Được lắp ráp tại nhà máy VinFast ở bang Tamil Nadu, VF 6 và VF 7 hướng tới nhóm khách hàng có yêu cầu cao về an toàn, công nghệ và tính thực tiễn. Bên cạnh nền tảng khung gầm chuyên dụng cho xe điện đạt chuẩn 5 sao Bharat NCAP, hai mẫu xe còn được trang bị 7 túi khí cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm phanh tự động khẩn cấp trước và sau, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn tự động (tùy phiên bản).

VF 6 và VF 7 cũng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xe điện toàn diện mà VinFast đang xây dựng tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất nội địa, mạng lưới phân phối – bán lẻ, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trong quá trình điện hóa giao thông.

