Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc"

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8-5 cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phát hiện, triệt phá nhóm tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc".

Các đối tượng bị bắt giữ



Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn"… Các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (SN 1989, thường trú tại phường Ka Long) và Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Hải Yên), thuộc TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng (Trung Quốc) làm địa điểm hoạt động và tiến hành tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang nước bạn tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 NDT/tháng.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 30 bị can



Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đây chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng.

...

Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Theo khai nhận, các đối tượng chia làm nhiều nhóm. Một nhóm có 4 người, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, trong đó người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá. Đối tượng người Việt Nam phụ trách công việc gửi số điện thoại để nhận tiền của khách, livestream gọi khách vào chơi, đối tượng khác sử dụng chiếc điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những người khách chơi để tạo niềm tin cho những người chơi khác.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ triệt phá nhóm tội phạm

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 8-2024 đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, nhóm tội phạm này là đã lừa đảo số tiền lớn của rất nhiều người. Qua xác minh ban đầu, có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr. Đức



Nguồn tin: Báo Người Lao Động