Nhiều lần quan hệ khi nhà vắng người, nam thiếu niên làm bé gái 13 tuổi có thai

Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị an, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn S. (16 tuổi, trú tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tố tụng đọc Lệnh bắt giữ đối với Hoàng Văn S. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 7-2022, Hoàng Văn Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với H. (SN 2010, thường trú ở cùng xã). Lợi dụng lúc cả gia đình đi vắng, Hoàng Văn Sơn đã rủ H. về nhà và thực hiện quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến H. có thai.

Khi phát hiện cháu H. có thai, gia đình cháu H. đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Hoàng Văn Sơn.

...

Công an tỉnh Hà Giang xác định đây là vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế. Bị can và bị hại đều là vị thành niên, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết thời gian vừa qua, tình trạng tội phạm xâm hại tình dục diễn ra khá phổ biến, đặc biệt hơn đối tượng bị xâm hại chính trong các vụ án hầu hết là trẻ em. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em đa phần là những người có mối quan hệ thân quen, họ hàng, hàng xóm với trẻ.

Nguyên nhân của vụ án này chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý của gia đình khiến nạn nhân bị dụ dỗ, lợi dụng xâm hại. Trẻ em đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý, chính vì vậy, khi bị xâm hại sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài không chỉ cho trẻ mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động