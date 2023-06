Nhiều cô gái trẻ tháo chạy bất thành trong karaoke sang trọng ở TP Rạch Giá

Vào khoảng 1 giờ sáng 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxy (thuộc Công ty TNHH Karaoke Victory) trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá.

Qua công tác kiểm tra 12 phòng của quán karaoke Luxy, lực lượng công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 6 bịch và 13 viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh số đối tượng trên thì có 76 người dương tính với ma túy, trong đó rất nhiều cô gái trẻ.

76 đối tượng dương tính với ma túy trong số 110 người được kiểm tra, trong đó có nhiều cô gái trẻ

Tang vật được thu giữ

...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ 2 đối tượng, gồm: Phạm Minh Kha (SN 1986; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Hồ Phương Anh (SN 2000; ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Số còn lại được bàn giao về công an địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kha và Phương Anh bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy



Cơ sở karaoke Luxy là một trong những địa điểm karaoke sang trọng bậc nhất ở TP Rạch Giá. Cũng tại địa điểm này (trước đây tên là karaoke MTV Luxury), vào tháng 7-2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra và phát hiện 132 đối tượng dương tính với ma túy.

Your browser does not support the video tag.

Clip Phát hiện gần 80 đối tượng dương tính với ma túy tại karaoke sang trọng bậc nhất TP Rạch Giá

Sau đó, cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt và tước giấy phép kinh doanh. Để hoạt động trở lại, cơ sở này đã đổi chủ và đăng ký kinh doanh với tên khác nhưng vẫn để vi phạm vì cho nhiều người tụ tập sử dụng ma túy trái pháp luật.

Tác giả: VĂN VŨ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động