Nhật Bản thông báo đưa tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi - Ảnh: CNA

Theo Hãng tin Bloomberg, trong chuyến thăm một căn cứ quân sự gần Đài Loan vào ngày 23-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thông báo kế hoạch triển khai tên lửa đến căn cứ này đang tiến triển theo đúng kế hoạch, trong lúc quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn căng thẳng vì vấn đề Đài Loan.

Để giảm nguy cơ xảy ra cuộc tấn công vũ trang vào Nhật Bản

"Việc triển khai có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào đất nước chúng ta" - ông Shinjiro Koizumi nói với các phóng viên vào ngày 23-11 khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên của mình tại căn cứ trên đảo Yonaguni ở phía nam Nhật Bản.

"Quan điểm cho rằng động thái này sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực là không chính xác" - ông khẳng định.

Nhật Bản dự kiến sẽ bố trí các tên lửa đất đối không tầm trung trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km về phía đông, như một phần của kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trên chuỗi đảo phía nam.

Động thái này phản ánh mối lo ngại của Nhật Bản trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và khả năng xảy ra xung đột quanh vùng lãnh thổ Đài Loan.

Nỗi lo gia tăng sau tranh cãi về phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan đến Đài Loan. Hôm 7-11, bà Takaichi đề cập đến khả năng Nhật Bản có thể triển khai lực lượng quân sự để phản ứng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, gây ra phản ứng giận dữ và các biện pháp trả đũa kinh tế từ Bắc Kinh.

Trung Quốc yêu cầu bà Takaichi rút lại tuyên bố. Tuy nhiên, cuối tuần qua một quan chức Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng bà Takaichi đã thay đổi lập trường của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề Đài Loan, gọi đây là cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ".

...

Khi được hỏi về tác động có thể có đối với đảo Yonaguni trong trường hợp khủng hoảng Đài Loan, ông Koizumi từ chối bình luận về các kịch bản.

Môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến 2

Trước khi đến Yonaguni, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã thăm các căn cứ trên các đảo Ishigaki và Miyako. Căn cứ ở Ishigaki được trang bị tên lửa chống hạm, trong khi Miyako là trung tâm dành cho việc giám sát trên không và các cơ sở quân sự khác, gồm cả kho đạn. Nhật Bản và Mỹ cũng có các căn cứ lớn trên đảo Okinawa, nằm xa hơn về phía đông.

Trong vài tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tổ chức tập trận vận chuyển tiếp tế từ Okinawa đến Yonaguni để mô phỏng việc lập một căn cứ hoạt động tiền phương có thể cần thiết trong bất kỳ cuộc khủng hoảng khu vực nào.

Khi Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn quanh Đài Loan để phản ứng với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại hòn đảo này vào năm 2022, tên lửa đạn đạo đã rơi ngay phía nam Yonaguni. Điều này chó thấy mức độ gần gũi của đảo này với bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến Đài Loan.

Trong cuộc gặp với thị trưởng Yonaguni, ông Koizumi nhấn mạnh Nhật Bản phải tăng cường khả năng răn đe bằng cách nâng cao năng lực tự vệ và thắt chặt quan hệ với quân đội Mỹ.

"Hiện nay Nhật Bản đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến 2. Để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân Nhật Bản, gồm cả những người ở Yonaguni, chúng ta phải tăng cường năng lực của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản" - ông Koizumi nói.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ