Nhân viên quán karaoke cung cấp ma túy cho "dân bay" sử dụng trong phòng Vip

Ngày 30/10, Công an huyện Đức Hòa cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh Sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh Long An triệt xoá tụ điểm “mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” tại quán karaoke Phương Đông (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa), bắt 10 đối tượng.

Nhóm "dân bay" sử dụng ma túy trong phòng Vip quán karaoke Phương Đông bị bắt quả tang.



Khoảng 20h30 ngày 28/10, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Phương Đông, phát hiện tại 2 phòng Vip số 209 và 8888 có 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang sử dụng ma túy trái phép. Trên bàn, tổ công tác thu giữ 2 đĩa sứ chứa ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy. Đưa về trụ sở kiểm tra nhanh, cả 10 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng khai nhận đến quán karaoke Phương Đông chơi và muốn sử dụng ma túy nên liên hệ với một nhân viên nam trong quán karaoke. Nhân viên này đã cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng ngay trong phòng hát.

Sau khi sàng lọc, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng, làm rõ vai trò của nhân viên cung cấp ma túy để xử lý.



Tác giả: T. Phượng

Nguồn tin: cand.com.vn