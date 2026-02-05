Con trai xúc động nhìn mẹ U60 tái hôn ở TP.HCM

Ngày 30/1, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một đám cưới bất ngờ thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhân vật chính là cô dâu 60 tuổi trong bộ váy cưới lộng lẫy, gương mặt rạng rỡ và vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người dành lời khen.

Dưới phần bình luận, hàng trăm ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc đến cô dâu.

Nhân vật trong đoạn clip là cô Phạm Thị Nhung (sinh năm 1965). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Cù Huy Đức (36 tuổi, hiện sinh sống tại quận 7, TP.HCM), con trai của cô Nhung, cho biết đám cưới không chỉ là sự kiện trọng đại của mẹ anh mà còn là dấu mốc khép lại hơn hai thập kỷ bà sống trong cảnh đơn thân.

Theo anh Đức, cha anh mất năm 2001 do đột quỵ. Từ đó đến nay, mẹ anh một mình gồng gánh gia đình, nuôi con ăn học và gần như dành trọn quãng đời còn lại cho con trai.

“Mẹ ở vậy suốt hơn 20 năm, vừa làm cha vừa làm mẹ, chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình”, anh Đức chia sẻ.

Anh Đức (áo đen) hạnh phúc khi thấy mẹ trong chiếc váy cưới sau nhiều năm một mình nuôi con.

Người bạn đời của cô Nhung hiện sinh sống chủ yếu tại Mỹ. Hai người quen biết nhau gần hai năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi biết mẹ có ý định tái hôn ở tuổi ngoài 60, anh Đức thừa nhận bản thân không tránh khỏi những lo lắng ban đầu. Anh băn khoăn liệu mẹ có thực sự tìm được hạnh phúc, nhất là khi khoảng cách địa lý và tuổi tác đều không còn trẻ.

Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, chứng kiến cách người đàn ông ấy đối xử với mẹ mình, anh Đức dần yên tâm.

“Tôi không nói chuyện nhiều với chú, nhưng thấy chú hiền và chân thành. Tôi tin chú sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ, vì mẹ đã thiệt thòi quá lâu rồi”, anh nói.

Đám cưới của cô Nhung nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Theo anh Đức, mẹ anh vốn nổi tiếng xinh đẹp từ khi còn trẻ, từng được nhiều người theo đuổi. Việc giữ được nét tươi tắn theo năm tháng, anh cho rằng một phần đến từ thói quen chăm chút bản thân và tinh thần luôn tích cực của mẹ.

Với anh, mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân để nuôi con trưởng thành nên anh thực sự biết ơn khi mẹ tìm được hạnh phúc riêng. Khoảnh khắc mẹ được khoác lên mình chiếc váy cưới, mỉm cười sau những năm tháng vất vả khiến anh rất xúc động.

