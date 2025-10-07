Nguyên Tổng biên tập báo Quảng Bình giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Trần Vũ Khiêm, người vừa được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 7-10, ông Trương An Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này vừa thống nhất phân công ông Trần Vũ Khiêm - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc phân công này được thực hiện ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I. Tại đại hội, ông Khiêm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Vũ Khiêm (52 tuổi, trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân ngữ văn) từng là nhà báo, phóng viên Đài PT-TH Quảng Bình.

...

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Thư ký tòa soạn Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổng biên tập báo Quảng Bình cũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình cũ.

Sau đó ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cũ và tỉnh Quảng Trị mới trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.



Tác giả: Quốc Nam



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

