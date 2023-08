Nguyễn Minh Phúc tự xưng là trụ trì chùa và treo huân chương lao động cùng bằng khen giả

Theo đó, đương sự Nguyễn Minh Phúc (SN 1983, quê quán: huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Từ năm 2000-2010, đương sự tu học tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn), chỉ mới làm lễ quy y nhưng chưa xuất gia. Đến năm 2010, đương sự trở về địa phương, tự lập Chùa “Ngộ Chân Tử” để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc và trụ trì Chùa Ngộ Chân Tử. Cơ quan chức năng đã mời làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về Nguyễn Minh Phúc.



Sau đó, đương sự tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp. Kết quả xác minh, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thu hồi tất cả các giấy phép.

Liên quan hoạt động làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức, năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện tại nhà của đương sự có treo huân chương lao động và bằng khen được treo tại phòng khách, đương sự khai nhận và cung cấp 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Tiến hành trưng cầu giám định, xác nhận các huân chương và bằng khen đều là giả. Đương sự khai nhận được người khác làm tặng và treo trong nhà. Do không xác định được bị hại có hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật nên Công an huyện Củ Chi đã tiến hành tịch thu các tài liệu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với hình ảnh nhà sư vào quán ăn Love Garden ((254 – 260/2 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò vấp), lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh quán ăn trên, phát hiện đương sự Nguyên Minh Phúc đang ăn uống tại đây. Qua test nhanh ma túy toàn bộ khách tại đây, không phát hiện Nguyễn Minh Phúc có sử dụng chất kích thích nên giải quyết cho đương sự ra về.

Lợi dụng đương sự Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số youtuber, tiktoker đã chụp hình, quay clip và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni, phật tử cả nước.

Hiện nay, lợi dụng tính cách, lối sống của Nguyễn Minh Phúc, một số người dùng mạng xã hội (tiktoker, youtuber) thường xuyên xúi giục đương sự phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản. Các hành vi trên đã gây dư luận xâu trong cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Phật giáo. Căn cứ tính chất, mức độ, mục đích, hành vi, hậu quả của các hành vi vi phạm, Công an thành phố sẽ tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.



