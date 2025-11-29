Người phụ nữ rơi từ sân thượng chung cư xuống đất tử vong

Ngày 29/11, Công an phường Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác định danh tính nạn nhân nữ tử vong tại sảnh chung cư P.Y (đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn).

Chung cư P.Y, nơi xảy ra vụ việc.



Theo nhiều cư dân sống tại đây, khoảng 6h cùng ngày mọi người nghe tiếng động mạnh và phát hiện người phụ nữ khoảng 35 tuổi tử vong dưới sảnh nên báo với Công an.

Hiện trường được phong tỏa, Công an phường trích xuất camera xung quanh khu vực chung cư phát hiện người phụ nữ này từ bên ngoài vào trong chung cư sau đó leo lên trên sân thượng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.



Kiểm tra sân thượng, Công an phường phát hiện một lá thư, 1 đôi dép, một số vỉ thuốc tây, điện thoại và tiền mặt, tuy nhiên không có giấy tờ tùy thân.

Bước đầu xác định nạn nhân từ bên ngoài vào trong chung cư sau đó leo lên sân thượng và thực hiện hành vi trên.



