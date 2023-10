Người phụ nữ 45 tuổi đóng hot girl đã giăng bẫy lừa tình 12 tỉ đồng ra sao?

Hình ảnh được Thường đăng tải là hot girl trên mạng xã hội dùng để lừa đảo - Ảnh: N.THẮNG

Từ lời tố cáo của nạn nhân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc phá chuyên án, làm rõ chân dung thật của "hot girl" đã dựng lên màn kịch tinh vi, giăng bẫy tình trên mạng xã hội.

"Gia thế khủng" của hot girl qua mạng

Giữa tháng 8-2019, ông N.V.H. (46 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tham gia một nhóm về Phật pháp trên mạng xã hội và quen biết với một cô gái có tên "Đào Ngọc Minh".

Thời điểm này, ông H. là phật tử, có công việc làm kiến trúc sư tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang sống ly thân vợ.

Phụ nữ 45 tuổi giả hot girl lừa người đàn ông chưa gặp hơn 12 tỉ suốt 3 năm

Qua tin nhắn trao đổi, cô gái trên mạng giới thiệu với ông H. mình là Đào Ngọc Minh (25 tuổi), tên thường gọi là "Út Tịnh", "Ngọc Tịnh", mang quốc tịch Canada, ở Việt Nam, trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Cô gái 25 tuổi này còn nói rằng có bố mẹ đang sống, làm việc về doanh nghiệp vận tải tàu biển ở TP.HCM.

Đào Ngọc Minh có cổ phần trong công ty và cùng chị nuôi là Đào Thị Mộng Thường phụ trách tài chính công ty. Bố của Minh ở bên Canada có ba căn chung cư cho thuê.

Bản thân Minh và anh, chị nuôi đều mang quốc tịch Canada nhưng hiện tại đang ở Việt Nam để làm việc.

Trên trang cá nhân của mình, Minh xây dựng hình ảnh là một cô gái có cuộc sống giàu sang, dùng đồ hàng hiệu, có nhà cửa xa hoa, xe sang và thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng.

Cũng qua mạng xã hội, một số tài khoản được cho là người quen của Minh vào nói chuyện qua lại với ông H. kể về gia thế khủng của "hot girl" này.

Qua quá trình trò chuyện trên mạng xã hội, ông H. có tình cảm yêu đương Minh.

Minh nhiều lần nói với ông H. cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế hay làm giấy tờ cá nhân.

Tin tưởng "người yêu", ông H. chuyển tiền vào số tài khoản của chị nuôi của Minh tên Đào Thị Mộng Thường với các nội dung chuyển tiền "cho, tặng Ngọc Minh, cho tặng Mộng Thường, cho tặng vợ yêu, tặng quà…".

Trong quá trình quen biết với Minh, ông H. đã chuyển tiền cho mượn, cho tặng Minh tổng số hơn 12 tỉ đồng.

Ngã ngửa khi biết "người yêu" thật

Nghi phạm Đào Thị Mộng Thường tại cơ quan công an - Ảnh: N.THẮNG



Dù yêu nhau qua mạng hơn ba năm và nhiều lần chuyển tiền cho "người yêu" hơn 12 tỉ đồng nhưng ông H. chưa một lần gặp mặt Minh ngoài đời thực.

Ông H. cũng đã nhiều lần đề nghị gặp mặt Minh nhưng Đào Thị Mộng Thường (chị nuôi của Minh) viện ra các lý do khác nhau để tránh việc gặp mặt.

Nảy sinh nghi ngờ nên ông H. hẹn gặp chị nuôi Minh ở một khách sạn tại Đà Nẵng. Lúc này, ông H. điện thoại cho "người yêu" thì phát hiện Đào Thị Mộng Thường nghe điện thoại của Minh.

Ông H. ngỡ ngàng khi biết Thường chính là Minh, còn nhân vật hot girl Đào Ngọc Minh không hề có thật.

Tá hỏa vì bị nghi phạm dựng kịch lừa đảo chiếm đoạt với số tiền quá lớn, cuối tháng 8-2023, ông H. đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An để cầu cứu lực lượng chức năng vào cuộc.

Theo một cán bộ điều tra ban chuyên án, việc làm rõ nhân thân nghi phạm gặp nhiều khó khăn do từ đầu đối tượng đã dùng lai lịch giả để lừa dối nạn nhân.

Ngay sau đó, nhiều tổ công tác đã đi các tỉnh xác minh thông tin về nhân thân nghi phạm.

Từ các thông tin nắm được thì xác định Minh chính là cô gái mà Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) tạo dựng nên.

Tang vật vụ án - Ảnh: N.THẮNG



Làm việc với cơ quan công an, Thường thừa nhận trong quá trình đóng vai Minh, Thường đã đưa ra nhiều thông tin, nội dung khác nhau để lừa ông H. chuyển cho Thường tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Một vụ việc điển hình mà Thường lừa đảo ông H. như đưa ra thông tin gian dối về chuyện bố của Minh qua đời có để lại tài sản thừa kế nhưng anh, chị nuôi không chia tài sản.

Minh đi sang Hong Kong nhưng bị gia đình mẹ xé hết giấy tờ tùy thân, không làm thủ tục sang Canada được. Minh nói với ông H. cho vay tiền để lo công việc. Sau khi lấy được tiền thừa kế của bố mẹ để lại thì Minh sẽ trả lại tiền cho ông H..

Thời điểm này, ông H. đang ở Nghệ An vay mượn tiền của bạn bè rồi chuyển 2,6 tỉ đồng cho Minh qua tài khoản của Thường. Sau khi nhận được số tiền này, Thường đã rút sạch để tiêu xài cá nhân.

Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thường, thu giữ hai điện thoại di động, phong tỏa một hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Thị Mộng Thường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

