Người đàn ông đánh đu ngoài lan can chung cư ở Hà Nội, khoảnh khắc sau đó khiến nhiều người sợ hãi

Chiều ngày 28/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do người dân ghi lại hình ảnh một người đàn ông cheo leo bên ngoài ban công của một khu chung cư ở Hà Nội khiến nhiều người xôn xao chú ý.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người đàn ông đang trèo qua lan can ban công tầng 5 với ý định nhảy xuống tự tử. Tuy nhiên, đã được một số người có mặt bên trong căn hộ phát hiện và cố gắng giữ tay chân để giải cứu.

Thế nhưng người đàn ông này liên tục vùng vẫy sau đó bất ngờ rơi xuống phía dưới khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người sợ hãi, đồng thời bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của người đàn ông.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Dân trí, đại diện Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 17h46 cùng ngày, tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai) xảy ra vụ việc một người đàn ông nước ngoài nhảy từ tầng 5 chung cư xuống tầng 2.

Vào thời gian trên, anh Tyler Dejohn L. (SN 1987, quốc tịch Mỹ) bất ngờ nhảy từ tầng 5 tòa chung cư CT1 Bắc Linh Đàm xuống tầng 2 của chung cư và trọng thương.

Sau khi nhận tin báo, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai điều cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, tiến hành di chuyển, sơ cứu nạn nhân và đưa nạn nhân tới bệnh viện để cấp cứu.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn