Phát hiện người phụ nữ nhét 4 con trăn vào trong áo ngực

Your browser does not support the video tag.

Các nhân viên tại bến phà nhận thấy một người phụ nữ đang cố gắng chạy qua Cảng Futian (Trung Quốc) với vẻ mặt bối rối. Người này nói với các nhân viên rằng cô không có gì để khai báo nhưng họ vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hóa ra bản năng của họ đã đúng vì ngay khi nhìn vào bên trong áo ngực của người phụ nữ, họ đã tìm thấy bốn con trăn bóng có nguy cơ tuyệt chủng.

Đoạn clip cho thấy chúng được nhét vào trong một chiếc tất và giấu bên trong áo ngực của người phụ nữ. Các nhân viên đã lôi những con trăn ra khỏi chiếc tất và đặt lên bàn.

Bốn con trăn được tìm thấy bên trong áo ngực của người phụ nữ. (Ảnh: Jam Press)

...



Mặc dù loài bò sát này khá nhỏ, nhưng chúng trông khá hung dữ khi nhìn chằm chằm vào máy ảnh.

Sau phát hiện gây sốc này, các viên chức đã thẩm vấn người phụ nữ. Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.

Trăn bóng được xếp vào nhóm Sắp bị đe dọa trong Sách đỏ IUCN. Chúng cũng là loài được bảo vệ ở Trung Quốc, nơi việc nuôi chúng làm thú cưng là bất hợp pháp.

Điều đáng ngạc nhiên là đây không phải là lần đầu tiên một người phụ nữ quyết định nhét một con vật vào trong áo ngực của mình.

Vào tuần trước, một người phụ nữ bị chặn lại ở Sân bay quốc tế Miami vì bị phát hiện có hai con rùa ở áo ngực. Thật đáng buồn, một con rùa đã chết trong chiếc áo.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn