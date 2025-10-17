Ngân Collagen là ai?

Thời gian gần đây, cái tên Ngân Collagen - tức Trần Thị Bích Ngân - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” bởi trước đó, hai người từng là "đối thủ" và thời gian ồn ào trong kinh doanh sản phẩm giảm cân.

Phú bà với lâu đài 500 tỷ đồng

Ngân "Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Cô này từng đạt danh hiệu "Hoa hậu có làn da đẹp" tại cuộc thi Hoa hậu Người Việt liên lục địa năm 2018 tổ chức ở Pháp.

Theo báo Thanh Niên, Ngân Collagen thường xây dựng hình ảnh một “phú bà” có cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc mặc gợi cảm, đồng thời chia sẻ về cuộc sống của mình với mọi người.

Ngân Collagen nổi tiếng trên TikTok với tài khoản với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. nhiều clip thu hút triệu view. Ngoài các sản phẩm kinh doanh, trang cá nhân là nơi để cô gái sinh năm 1995 đăng tải những clip khoe về cuộc sống giàu có với biệt thự “khủng”, hàng hiệu đắt tiền.

Điển hình là trong clip đăng tải ngày 13/4, Ngân Collagen chia sẻ cùng người thân mừng tân gia nhà mới - thường được gọi với cái tên “lâu đài 500 tỷ” được cô tiết lộ là mất 5 năm hoàn thành. Tuy nhiên gần đây, khi những ồn ào xuất hiện trên mạng, nhiều người cũng đặt vấn đề về độ xác thực liên quan đến tài sản mà nhà bán hàng 9X này đang sở hữu.

Chưa dừng lại ở đó, những clip Ngân Collagen chia sẻ về bộ sưu tập túi hiệu của mình cũng vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội. Trong một video, nhà bán hàng 30 tuổi này gây sốc khi tuyên bố “chốt đơn” 10 chiếc túi hiệu cùng lúc. Đáng chú ý, trong một clip, cô gây tranh luận khi cho biết đã mua một chiếc túi về chỉ với mục đích đựng trái cây. Nhiều người cho rằng nữ doanh nhân phung phí khi sử dụng đồ hiệu, song cũng có ý kiến nghi ngờ về chất lượng của những món đồ Ngân Collagen chia sẻ.

Đứng sau N-Collagen?

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Online, Ngân từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này hiện đã giải thể.

Còn Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen - cũng chính là doanh nghiệp phân phối độc quyền "Kẹo táo thải mỡ bụng" - được thành lập sau đó, vào khoảng tháng 10/2018.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1 tỉ đồng tại thời điểm đăng ký thành lập, ngành nghề chính là bán lẻ mỹ phẩm. Ngoài "Kẹo táo thải mỡ bụng", công ty còn phân phối nhiều sản phẩm mỹ phẩm khác mang thương hiệu N-Collagen.

Ban đầu N-Collagen đặt trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM, sau đó chuyển về đường số 2, khu tái định cư Cảng Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Trong hồ sơ lịch sử doanh nghiệp, công ty này đã nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

Ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980), sau đó lần lượt là các ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981), Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện nay là Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998)...

Mặc dù hiện tại người đại diện pháp luật là người khác nhưng trên mạng xã hội, Ngân thường xuyên thể hiện vai trò sáng lập, điều hành N-Collagen.

Trong một video chia sẻ trên Facebook, Ngân Collagen cho biết thương hiệu N-Collagen đã tồn tại trên thị trường được 14 năm. Thông tin này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi, bởi bản thân cô mới chỉ 30 tuổi và Công ty N-Collagen đầu tiên chỉ mới chính thức đăng ký kinh doanh từ năm 2017.

Các sản phẩm mang thương hiệu này thường được quảng bá là đạt chứng nhận GMP và CGMP, với thành phần tự nhiên và an toàn cho người sử dụng. Trong nhiều clip, Ngân còn cảnh báo người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Tuy nhiên thực tế các sản phẩm của thương hiệu N-Collagen từng bị cơ quan chức năng "tuýt còi".

Cụ thể tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen để mua và sử dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cùng với đó, vào ngày 26/5 vừa qua, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do cá nhân mang tên Ngân Collagen quảng cáo. Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đang khẩn trương tiến hành kiểm tra các sản phẩm như “kẹo táo thải mỡ bụng”, “N-Collagen Chanh Plus”…

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, thời gian gần đây, Ngân Collagen bất ngờ hoạt động trở lại. Cô livestream và đăng clip đều đặn, giới thiệu các sản phẩm làm đẹp của mình. Đáng nói, không bao lâu sau khi thông tin về vụ bắt giữ Ngân 98 lan truyền, sáng 13/10, “Ngân Collagen” đã đăng liền 2 clip quảng bá sản phẩm mới.

Hiện những tình tiết liên quan đến Ngân Collagen vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm.

