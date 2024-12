Ngăn chặn 13 th.a.n.h th.i.ế.u ni.ê.n Hà Tĩnh mang h.un.g k.h.í vào Quảng Bình đ.á.n.h nhau

Các đối tượng được triệu tập lên cơ quan Công an để xác minh thông tin

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà, vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm 13 thanh thiếu niên hư hỏng hẹn nhau mang hung khí vào tỉnh Quảng Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm facebook có tên "7211" gồm 29 trường hợp là thanh thiếu niên trú tại các địa bàn như huyện Hương Khê và huyện Thạch Hà… Nhóm này được lập ra để nhằm mục đích hẹn nhau tụ tập đua xe, gây rối và sẵn sàng mang theo hung khí có tính sát thương cáo như dao, kiếm, vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn với đối phương.

Qua tìm hiểu nắm thông tin, lực lượng Công an xác định được vào tối 7/12 nhóm này sẽ tụ tập đua xe và mang theo hung khí vào giải quyết mâu thuẩn với nhóm thanh niên Quảng Bình. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lương Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị Công an huyện Hương Khê, Thạch Hà nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin và chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa.

... 2 đối tượng tại Thạch Hà cùng hung khí tự chế

Qua xác minh, Công an đã xác định được danh tính và tiến hành triệu tập 13 trường hợp gồm: Phan Viết T.H (SN 2007); Trần Huỳnh H.D (SN 2007); H.V.B ( SN 2010); Phạm Q.V ( SN 2009); Cao V.M (SN 2008); Trần Nguyễn V.D (SN 2007); Đinh G.B (SN: 2007); Nguyễn Lý T.L (SN 2008) đều trú tại huyện Hương Khê; Trần Q.V (SN 2005), Nguyễn Công N.A (SN 2005); Nguyễn V.H (SN 2000) và Lê V.Q (SN 2009) đều trú tại huyện Thạch Hà; Nguyễn Dương T.G (SN 2008), trú tại Phường Dĩ An, thành phố Bình Dương (hiện đang sinh sống cùng với ông, bà nội tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà). Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ 2 đao tự chế cùng các tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận vào ngày 7/12 có lên nhóm rủ nhau đi vào tỉnh Quảng Bình để đánh nhau với nhóm thanh niên ở tỉnh này. Trước đó cũng đã một số lần rủ nhau đi các địa bàn như Quảng Bình, Can Lộc, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh để gây gổ đánh nhau, chặt biển số xe máy của nhau và đồng thời chụp ảnh đưa lên nhóm và đăng ticktok, đăng facebook.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp túc xác minh làm rõ thêm các đối tượng liên quan để có các biện pháp răn đe, xử lý theo quy định của pháp luật.

