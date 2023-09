Nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân N.N.K. (SN 2002, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) được phát hiện đã tử vong tại nhà người quen.

Hiện trường nơi K. được phát hiện tử vong.

Kết quả điều tra, chiều 5/9, K. được phát hiện nằm bất động dưới nền nhà của một người quen ở phường 5.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Tác giả: Hoàng Thân

Nguồn tin: cand.com.vn