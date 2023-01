Nam diễn viên đình đám showbiz bị tố ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình

Mới đây, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một người đàn ông tố nam diễn viên Nam diễn viên, ca sĩ Choi Jung Won, thành viên nhóm nhạc UN, ngoại tình với vợ anh ta.

Theo đó, trong đoạn tin nhắn được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, dù biết là người phụ nữ này đã có gia đình nhưng Choi Jung Won vẫn gửi tin nhắn với nội dung gạ gẫm như: Anh nhớ em lắm, anh muốn đi nhà nghỉ, rủ uống rượu, đi du lịch, nghỉ dưỡng....

Sau đó, người đàn ông đã phát hiện ra tin nhắn của vợ với Choi Jung Won và bắt đầu đăng đàn tổ cáo trên mạng xã hội. Người này viết: "Anh ta biết vợ tôi là phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn chủ ý tiếp cận và gặp gỡ thường xuyên. Điều này đã hủy hoại gia đình tôi, làm tổn thương tôi và con. Đứa trẻ phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Vợ tôi hiện đưa con trai về nhà ông bà ngoại".

Sau khi đăng đàn tố cáo Choi Jung Won ngoại tình với vợ mình trên mạng xã hội, người đàn ông này đã tiếp tục gửi đơn trình báo đến phía cơ quan cảnh sát nhằm khởi kiện hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác của Choi Jung Won.

...



Về phía người vợ, sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình, người phụ nữ này đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và không hề chối bỏ những việc mà mình đã làm. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận bản thân từng yêu Choi Jung Won trước khi tiến tới cuộc hôn nhân hiện tại.



Hiện tại, truyền thông Hàn Quốc đang xôn xao trước những cáo buộc ngoại tình của diễn viên Choi Jung Won. Ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ trước hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác của thành viên nhóm UN. Đối diện với những cáo buộc ngoại tình, Choi Jung Won và phía công ty quản lý vẫn giữ thái độ im lặng.

Choi Jung Won là một trong những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng được biết đến tư cách là thành viên của nhóm nhạc UN. Sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 2005, anh chuyển hướng sang đóng phim, từng tham gia phim Curtain Call, She Would Never Know...

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn