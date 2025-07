Mưa giông càn quét miền Bắc, một hành động nhỏ trên cầu Hàn khiến mạng xã hội lặng người

Chiều 19/7, trong khi tâm bão vẫn đang ở cách đất liền Việt Nam hơn 1000km trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, thì tại nhiều địa phương ở miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết lại bất ngờ xuất hiện diễn biến cực đoan.

Cơn giông dữ dội kéo đến bất ngờ, kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh, sấm sét và mưa đá đã khiến nhiều người dân không khỏi hoảng sợ. Nhiều tuyến đường ngập nước, cây xanh gãy đổ, việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Hải Phòng, một hình ảnh đặc biệt được ghi lại đã khiến mạng xã hội không khỏi xúc động: Một chiếc ô tô chạy chậm trên cầu Hàn (Hải Phòng) cố tình di chuyển sát mép để che chắn gió mạnh cho một người đi xe máy đang chật vật vượt qua đoạn cầu dài giữa thời tiết khắc nghiệt.

Khoảnh khắc đẹp giữa giông tố này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm chú ý trong chiều tối nay.

"Không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng. Có những người chỉ âm thầm đi chậm lại để che gió cho người khác như thế này thôi."

"Trời mưa giông thì ai cũng sợ, vậy mà bác tài vẫn sẵn sàng làm 'tấm khiên' cho người khác. Đẹp quá!"

"Việt Nam tôi đó. Sẵn sàng che chở, đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh. Thương lắm đồng bào ơi!"

Không chỉ là một hành động nhỏ giữa mưa gió, khoảnh khắc này còn là minh chứng cho tinh thần tương trợ, sẻ chia của người Việt, thứ vẫn luôn hiện diện ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bão Wipha di chuyển nhanh trong đêm nay và ngày mai theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Dự báo từ khoảng chiều 21/7 đến ngày 23/7, do ảnh hưởng của bão Wipha, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trọng tâm mưa là khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An, lượng mưa có thể từ 200-350mm, có nơi trên 600mm. Từ khoảng ngày 20-21/7, các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và mưa lớn. Khoảng gần sáng và ngày 22/7 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh-Thanh Hóa sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, mưa lớn và nước dâng với gió mạnh cấp 7-9, sóng biển cao 3-5m. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, các ổ mây dông rìa tây và nam của cơn bão có thể gây ra các hiện tượng thời tiết xấu cho miền Bắc trước khi bão vào như mưa lớn và dông lốc

