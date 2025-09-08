Một thiếu tá công an bị đ.â.m h.y s.i.n.h trong khi làm nhiệm vụ

Chiều 8-9, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân hy sinh của thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan công an bắt giữ nghi phạm đâm thiếu tá công an hy sinh



Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 7-9, đối tượng Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ thôn 4, xã Xuân Lộc) có liên quan đến vụ việc gây thương tích cho chị Nguyễn Thị K. (SN 1989, là chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

Sáng 8-9, tổ công tác Công an xã Xuân Lộc tổ chức truy tìm Nguyễn Văn Ty để làm rõ vụ việc.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi tổ công tác tới khu vực gần nhà thì Ty bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu vết.

Sau đó, tổ công tác đã chia nhau để truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ cảnh sát khu vực) phát hiện thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh do bị đâm nhiều nhát vào người.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm và bắt giữ được nghi phạm.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

