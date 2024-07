Một Phó trưởng khoa Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố vì đánh bạc

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, nơi ông Nguyễn Văn Khánh công tác.



Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Khánh đã bị Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Ông Nguyễn Văn Khánh được xác định có tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, tính thắng thua bằng tiền và đã bị cơ quan Công an khởi tố vụ án để mở rộng điều tra.

Cũng tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Huyền (40 tuổi) là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của trường để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk sau khi nhận được quyết định từ cơ quan công an đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Huyền.

...

Trước đó, năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng xảy ra năm 2018.

Thời điểm đó, cán bộ, nhân viên đến trường đã phát hiện cửa phòng, két sắt bị cạy, có dấu hiệu vụ trộm cắp nên đã trình báo công an.

Ngoài ra, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính của trường (giai đoạn 2017-2022) và chỉ ra 18 sai phạm về tài chính cần khắc phục của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết