Một Đội trưởng Công an tại Quảng Trị bị bắt vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa phối hợp với Vụ 6 VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Đinh Viết Chung (SN 1974, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội làm sai lệch hồ sơ vụ việc, theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đinh Viết Chung. Ảnh: NV

Theo điều tra ban đầu, Đinh Viết Chung được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 14/7/2021 tại thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình thực thi nhiệm vụ, Đinh Viết Chung đã làm giả quyết định trưng cầu giám định lại, để có kết luận tỉ lệ tổn thương từ 15% xuống còn 9%, làm căn cứ đề xuất ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

... Bị can Dương Tấn Tùng. Ảnh: NV



Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Cương – giám định viên, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị và Dương Tấn Tùng (SN 1984) - giám định viên, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị về tội Giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự (Nguyễn Đình Cương bị tạm giam, Dương Tấn Tùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn