Một cán bộ Công an bị đâm tử vong sau va quẹt giao thông

Hiện trường nơi xảy ra vụ va quẹt giao thông dẫn tới đánh nhau. (Ảnh:MP)



Ngày 7/1/2023, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vừa khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ án mạng do va quẹt xe trên đường.

Theo điều tra ban đầu, khuya hôm qua (6/1/2023) anh Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở anh Võ Minh Thiện (26 tuổi, ngụ TP HCM) chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Thủ Đức.

Khi đến vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, thuộc phường 1, quận Gò Vấp thì xảy ra va quẹt với xe máy của anh L.T.D. (34 tuổi).

Sau va quẹt, anh D. và anh Đoan lao vào đánh nhau. Sau một hồi xô xát, anh D. bị đâm trúng ngực nên gục xuống đường.

Thấy vậy anh Vũ Tấn Phát (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) liền chạy tới khống chế Đoan cũng bị Đoan đâm vào lưng.

Ngay sau đó nhiều người đi đường đã lao vào khống chế Đoan giao cho Công an.

Hai nạn nhân bị đâm nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh D. đã tử vong, còn vết thương của anh Phát hiện đã ổn.

Qua xác minh của Công an, anh D. là cán bộ thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10, TP HCM.

Hiện Công an đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: Báo BVPL