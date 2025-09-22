"Mở khóa" dinh dưỡng tự nhiên bằng công nghệ: Sữa Việt tạo tiếng vang tại sân chơi toàn cầu

Trong lần thứ 5 tham dự, Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời chia sẻ tham luận tại diễn đàn ngành sữa toàn cầu này. Phần trình bày được đánh giá là bước tiến lớn của ngành sữa khi mở khóa giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên bằng khoa học, nâng chuẩn dinh dưỡng cho ngành sữa. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Vinamilk đã giành chiến thắng tại hai hạng mục chính của giải thưởng đổi mới ngành sữa toàn cầu 2025 (World Dairy Innovation Awards 2025) ở các hạng mục sữa chua ngon nhất và thiết kế bao bì xuất sắc nhất.

Sân chơi ngành sữa toàn cầu và sự vươn mình của Châu Á

Hội nghị Sữa Toàn cầu là diễn đàn cấp cao quy tụ gần 200 nhà lãnh đạo trong ngành sữa. Năm nay, hội nghị chọn chủ đề "Dairy for All Ages" (sữa cho mọi người). Bên cạnh sự tham dự của các quốc gia được xem là "cái nôi của ngành sữa" như Mỹ, New Zealand, Châu Âu, những năm gần đây, hội nghị có sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn từ Châu Á, từ Đông Nam Á, Việt Nam bắt đầu tham gia hội nghị từ 2019 với doanh nghiệp tiêu biểu là Vinamilk.

Lần thứ 5 tham dự, Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp duy nhất từ khu vực Đông Nam Á trình bày tham luận tại hội nghị



Bà Laurence Rycken Tổng giám đốc Liên đoàn sữa Quốc tế (IDF), đánh giá: "Hiện nay, IDF có các thành viên từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng tôi rất mong muốn có thêm thành viên từ Việt Nam và nước Châu Á tham gia. Vinamilk là doanh nghiệp lớn của khu vực, qua nhiều năm tham dự các Hội nghị Sữa Toàn cầu, tôi thấy Việt Nam và Vinamilk có rất nhiều câu chuyện thành công, rất đáng để các thị trường khác học hỏi".

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, có hơn 20 bài tham luận giá trị và 4 tọa đàm chuyên sâu từ các tập đoàn, đơn vị hàng đầu của ngành sữa thế giới, xoay quanh các chủ đề như: Sản phẩm tự nhiên, tinh khiết, an toàn; Đổi mới – tương lai của ngành sữa; Phát triển các sản phẩm sữa phù hợp với dinh dưỡng cá nhân hóa; Phát triển bền vững. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp đầu ngành, những chiến lược này không chỉ là câu chuyện của riêng họ, mà còn tạo ra sự tác động và phác họa tương lai của ngành sữa.

Khoa học "mở khóa" tự nhiên, nâng cao giá trị dinh dưỡng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk - đã mở đầu bài trình bày với chủ đề "Khởi nguồn từ tự nhiên, nâng tầm bằng khoa học" (Born by Nature, Perfected by Science) bằng việc nhấn mạnh: "Tương lai của ngành sữa nằm ở khả năng kết hợp những giá trị dinh dưỡng tự nhiên và tiến bộ khoa học vượt bậc, để "mở khóa" tự nhiên, nâng cấp giá trị dinh dưỡng của sữa. Triết lý này cũng là kim chỉ nam cho mọi đổi mới của Vinamilk, với mục tiêu không ngừng nâng tầm giá trị và chất lượng của sản phẩm sữa để chăm sóc mọi nhu cầu, mọi lứa tuổi".

Cụ thể, sữa tươi Vinamilk Green Farm với công nghệ kép hút chân không đã được Vinamilk chia sẻ như một bước tiến mang tính "không tưởng" trong ngành công nghiệp sữa. Mất đến 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm, Vinamilk thành công giảm đến 50% gốc oxy tự do trong sữa tươi Vinamilk Green Farm, giúp khóa độ tươi và hậu vị cỏ hoa tự nhiên. Vinamilk Green Farm đã sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế về cả vị ngon và chất lượng như Superior Taste, Monde Selection (Bỉ) và vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe về chất lượng và điều kiện sản xuất để đạt độ an toàn, tinh khiết theo Clean Label Project (Mỹ).

... Vinamilk giới thiệu nhiều sản phẩm mới với các ứng dụng công nghệ đột phá như hút chân không kép, siêu vi lọc, xay nguyên hạt



Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sữa tươi mà cần đo đếm chính xác hàm lượng dinh dưỡng trong mỗi hộp sữa. Đó cũng chính là khởi nguồn của công nghệ siêu vi lọc tiên tiến mà Vinamilk mang về từ Thụy Điển, để cho ra mắt sản phẩm sữa dinh dưỡng thông minh: cao đạm, ít béo, giàu canxi và không lactose. Công nghệ này giúp Vinamilk có thể tinh chỉnh chính xác tỷ lệ đạm, béo, lactose ngay từ sữa tươi nguyên chất, giúp sản phẩm có hàm lượng đạm cao mà không cần bổ sung bất cứ nguồn đạm nào khác.

"Những đột phá trong khoa học công nghệ giúp chúng tôi không chỉ bảo toàn được các giá trị tốt nhất từ thiên nhiên, mà còn phát triển các giải pháp dinh dưỡng tiến gần đến tự nhiên nhất". Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trí khi nói về bước đột phá mang tên "6 HMO đầu tiên tại Việt Nam". Năm 2024, Vinamilk là đơn vị tiên phong bổ sung thành công 6 loại HMO, chiếm 58% lượng HMO có trong sữa mẹ, đủ cả 3 phân nhóm (Sialylated, Fucosylated, Non-fucosylated) vào sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos. Đây là bước tiến lớn tại thị trường Việt Nam khi góp phần giải quyết bài toán của những người mẹ không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ vì nhiều lý do bất khả kháng.

Ông Richard Hall, Chủ tịch Hội nghị Sữa Toàn cầu chia sẻ: "Công nghệ giúp ngành sữa đi dài và đi bền. Trong 5 năm tham dự, đại diện Việt Nam đã có mang đến nhiều chia sẻ rất giá trị. Năm nay các sản phẩm rất sáng tạo với nhiều công nghệ ấn tượng, chất lượng và ngon. Tôi nghĩ, đó cũng chính là tất cả những gì chúng ta cần để phát triển ngành sữa".

Chinh phục Giải thưởng đổi mới ngành sữa thế giới

Trong khuôn khổ hội nghị sữa toàn cầu tại Hà Lan, 2 sản phẩm của Vinamilk đã được vinh danh tại giải thưởng đổi mới ngành sữa toàn cầu (World Dairy Innovation Awards 2025). Cụ thể, hạng mục sữa chua ngon nhất (Best Yogurt) gọi tên Vinamilk Green Farm sữa chua cao đạm men Hy Lạp và Thiết kế bao bì xuất sắc nhất (Best Packaging Design) dành cho Sữa chua ăn thực vật Vinamilk.

Điều này góp phần tạo ấn tượng với cộng đồng ngành sữa toàn cầu về mức độ đầu tư cho khoa học công nghệ, cũng như sự đổi mới, sáng tạo của thương hiệu sữa đến từ Việt Nam có giá trị đứng thứ 6 thế giới. Tuy Việt Nam là quốc gia còn non trẻ của ngành sữa, nhưng sự tiên phong của các doanh nghiệp đầu ngành đã giúp khẳng định vị thế và dấu ấn của sữa Việt trên sân chơi toàn cầu, bằng chính những sản phẩm "made in Vietnam" nhưng sở hữu những công nghệ, tiêu chuẩn bậc nhất thế giới.

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn, Vinamilk giành "cú đúp" tại giải thưởng về đổi mới, sáng tạo hàng đầu của ngành sữa



"Tôi thật sự rất ấn tượng với phần trình bày hôm nay từ Việt Nam, đặc biệt là về các sản phẩm đổi mới như Vinamilk Green Farm hay sữa công thức có 6HMOs. Họ cũng có nhiều sản phẩm đạt giải lần này. Tôi từng làm việc lâu năm trong ngành dinh dưỡng nên thấy rất thú vị khi Vinamilk đang đẩy mạnh việc đổi mới thành phần sản phẩm cũng như có nhiều thành tựu trong phát triển bền vững. So với nhiều nơi khác trên thế giới, mức độ và tốc độ ứng dụng công nghệ số ở Châu Á, trong đó có Việt Nam rất cao", bà Sandra Einerhand, nhà sáng lập của Tổ chức Đổi mới và Khoa học Einerhand, Hà Lan chia sẻ.

Tác giả: An An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động