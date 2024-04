Mẹ nữ sinh giao gà mong những người sát hại con gái nói ra sự thật

Bị cáo Trần Thị Hiền được dẫn giải đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà được mở tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Khoảng 8h, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xét xử. Ngoài bị cáo Trần Thị Hiền có đơn kháng cáo, các bị cáo Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Bùi Văn Công... không kháng cáo nhưng được tòa triệu tập đến tòa vì liên quan vụ án của bà Hiền.

Your browser does not support the video tag.

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên khóc nức nở trong phiên tòa phúc thẩm

Cả Toán, Hùng, Công đều bị tuyên tử hình về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong vụ án cưỡng bức, sát hại con gái bà Hiền vào ngày 30 Tết 2019.

Bị cáo Bùi Văn Công trong phiên tòa sáng 22-4



Tại phần thủ tục, khi chủ tọa kiểm tra căn cước, hỏi về con gái Cao Mỹ Duyên (bị cưỡng bức, sát hại), bị cáo Hiền đã xúc động, khóc nức nở, nói "tôi khổ lắm". Chủ tọa sau đó liền nhắc nhở bà Hiền bình tĩnh, hội đồng xét xử đang xem xét vụ án.

Mẹ nữ sinh giao gà mong những kẻ sát hại con gái nói lên sự thật để minh oan cho mình

Trả lời thẩm vấn, bà Hiền khẳng định "bị oan", giữ nguyên đơn kháng cáo. Bị cáo nói do sức khỏe yếu nên nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo.

Trong đơn, bị cáo Hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái bà là không khách quan, vu oan, đổ tội để biện minh, giảm nhẹ tội cho họ.

Nữ bị cáo cho rằng, sau khi con gái Cao Mỹ Duyên bị phát hiện tử vong, nhưng 9 ngày sau Toán, Công, Hùng mới bị bắt. Những người này đã có thời gian bàn bạc, trao đổi với nhau, nhận dạng bà Hiền để tạo dựng lời khai gian dối.

Bà Hiền khẳng định không không quen biết vay nợ tiền, không buôn bán ma túy với Toán, Công hay Hùng.

Được trình bày ý kiến sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo, bà Hiền tiếp tục khóc nức nở, nói "Toán, Hùng, Công….đã trót giết con gái tôi. Tôi không thù oán gì các bị cáo, vì họ đã phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng chỉ mong họ nói lên sự thật để tôi được minh oan", bà Hiền phân trần.

Hội đồng xét xử sau đó quyết định tạm nghỉ trong 45 phút để bị cáo Hiền được ổn định tinh thần.

Xử lại bản án phúc thẩm đã bị hủy

Tháng 5-2022, phiên tòa phúc thẩm được mở, tuy nhiên sau khi xem xét, hội đồng xét xử nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ như lời khai mâu thuẫn của các bị cáo, kết quả giám định, thực nghiệm hiện trường, tài liệu về số tiền mua bán ma túy...

...

Từ đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra lại phần liên quan bà Trần Thị Hiền trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, đến tháng 9-2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử lại.

Đây là phiên xử phúc thẩm lần 2 của vụ án này. Trong vụ án này, bị cáo Vì Thị Thu cũng kháng cáo kêu oan mức án chung thân. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận, bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bà Thu.

Hồi tháng 11-2019, bị cáo Hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Hiền có đơn kháng cáo kêu oan.

Trong đơn kháng cáo, bà cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết do không quen và không tham gia buôn ma túy với các bị cáo khác.

Vụ án sát hại nữ sinh giao gà rúng động dư luận Hồ sơ vụ án cho thấy giữa tháng 5-2017, Bùi Văn Công đi xe máy đến nhà bà Hiền hỏi mua gà. Tại đây, bị cáo Hiền hỏi Công "có heroin bán không", nếu có thì mua 4 bánh. Hai bên thống nhất giá mua là 160 triệu đồng/bánh. Sau cuộc thương lượng, Công đến nhà Thu đặt mua 4 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh. Ít ngày sau, Hiền đến hỏi Công có heroin chưa và được bị cáo này trả lời "chỉ có 2 bánh thôi". Hiền nhất trí và bảo khi nào có thì gọi điện thoại hẹn đến khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng giao hàng. Tại khu vực nghĩa trang, Công gọi điện thoại cho Hiền. Hiền nhận hàng, bỏ vào chiếc làn treo trên xe máy rồi đưa túi màu xanh chứa 290 triệu đồng cho Công, xin nợ lại 30 triệu đồng. Toàn bộ việc mua bán 2 bánh heroin giữa Công và Hiền có sự chứng kiến của Lường Văn Hùng. Mua bán ma túy xong, Hiền quay xe hướng về UBND xã Thanh Hưng, Công và Hùng mang 290 triệu đồng trả cho Vì Thị Thu, xin nợ lại 10 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Công, Vì Văn Toán (chồng của Thu) giúp sức tích cực. Quá trình xét xử sơ thẩm, bà Hiền liên tục kêu oan, cho rằng bị các bị cáo khác đổ tội. "Nếu tôi bán ma túy thì có chết cũng không hối hận, vì đó là cái chết trắng. Bọn chúng do nghiện ma túy nên bắt cóc, hiếp dâm, giết con tôi", bị cáo Hiền nói. Bị cáo cho rằng Công và Hùng âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền.

Bị cáo Vì Văn Toán được dẫn giải vào phòng xét xử

Bị cáo Lường Văn Hùng

Bị cáo Vì Thị Thu

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ