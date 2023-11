Mâu thuẫn trong vườn cao su, em ruột đánh chết anh trai

Hiện trường vụ án mạng trong vườn cao su - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 5-11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghi do mâu thuẫn khi cạo mủ cao su.

Nạn nhân là ông Lưu Đình Bốn, 41 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 4-11, giữa ông Bốn và ông Lưu Đình Ba (38 tuổi, em ruột ông Bốn) xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân được cho là do cạo mủ nhầm vườn cao su của nhau.

Trong lúc giằng co, ông Bốn lấy một cây tre tấn công em trai gây thương tích.

Bị đánh, ông Ba cũng lấy một cây gỗ chống trả đánh vào đầu anh trai khiến ông Bốn gục ngã xuống đất.

Phát hiện vụ việc, người thân hai bên lao vào can ngăn, đưa hai người đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Bốn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Lộc Ninh và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

