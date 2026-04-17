Lời nói dối và 3 năm làm mẹ đơn thân đầy tổn thương của ca sĩ Bảo Anh

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tự sự trên trang cá nhân. Không còn là hình ảnh rực rỡ, quyến rũ quen thuộc trên sân khấu, lần này cô xuất hiện với một góc nhìn rất khác, dịu dàng, sâu lắng nhưng tràn ngập tình yêu thương dành cho con.

Mở đầu dòng chia sẻ, Bảo Anh thẳng thắn thừa nhận: "Mình ổn! Có lẽ là câu nói dối đẹp đẽ nhất mình từng tự nói với chính mình". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứa nhiều tầng cảm xúc. Đó không chỉ là sự tự trấn an, mà còn là cách cô cố gắng đứng vững trước những biến cố và áp lực của cuộc sống khi phải một mình nuôi con.

Hành trình đơn độc nuôi con của Bảo Anh không chỉ có niềm vui mà còn là những lần mất phương hướng. Nữ ca sĩ từng tự trách và trừng phạt bản thân vì những lựa chọn trong quá khứ. Áp lực về hai chữ "trọn vẹn" trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất, không phải cho chính cô mà vì lo sợ con gái Misumi thiệt thòi khi thiếu vắng một gia đình hoàn hảo theo định nghĩa cũ trước khi cô học cách chấp nhận thực tại.

Tuy nhiên sau tất cả, Bảo Anh dường như đã tìm được câu trả lời cho riêng mình: Gia đình không nằm ở hình thức, mà ở cách yêu thương và chăm sóc nhau.

Trong những dòng viết gửi đến con, cô thể hiện sự dịu dàng và chân thật đến nghẹn lòng: "Hôm nay khi đã buông xuống những tổn thương, mình muốn viết cho em những lời này bằng tất cả sự thật thà và dịu dàng nhất".

Đây không chỉ là lời nhắn nhủ của một người mẹ, mà còn là hành trình chữa lành của chính cô. Khi một người phụ nữ đủ can đảm đối diện với tổn thương, buông bỏ quá khứ, đó cũng là lúc họ trở nên mạnh mẽ theo một cách rất riêng. Với Bảo Anh, hạnh phúc không phải là cố gắng giữ một người ở lại bên mình bằng mọi giá mà là giữ được sự bình yên, tự tại trong trái tim.

"Em bé à… Mẹ yêu em rất nhiều, mẹ không hoàn hảo và nhiều thiếu sót nhưng có một điều chắc chắn là mẹ sẽ ôm em mỗi khi em buồn mà không cần biết lý do. Mẹ sẽ hiện diện và lắng nghe em mọi lúc khi có thể. Dù cuộc đời có đưa em đi xa đến đâu thì trong tim mẹ luôn có một cánh cửa mở sẵn cho em trở về", Bảo Anh nhắn nhủ con gái.

Chia sẻ của Bảo Anh sau đó được nhiều người quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả dành lời động viên đến giọng ca 9X. Thanh Thảo viết: "Mong hai mẹ con luôn mạnh khỏe và một đời an yên". Một người dùng nhắn nhủ: "Chỉ cần hạnh phúc là đủ, chứ không cần quan tâm người khác nghĩ gì". Tài khoản khác chia sẻ: "Ở đâu có sự yêu thương không toan tính, thì ở đó sẽ là gia đình trọn vẹn nhất trong trái tim của những đứa trẻ. Thương hai mẹ con".

Trước đây, việc có quãng thời gian sống kín tiếng khiến Bảo Anh vướng tin đồn sinh con. Tuy nhiên nữ ca sĩ không lên tiếng khẳng định mà chỉ khéo léo chia sẻ rằng : "Sinh em bé thì mọi người có yêu tôi không? Còn không sinh em bé thì mọi người có yêu không? Vậy mọi người cứ tập trung yêu tôi đi. Tôi cảm ơn". Đến tháng 4/2024, giọng ca 9X bất ngờ công khai con gái, nhận được lời chúc mừng từ phía khán giả. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia Em xinh "say hi".

Những năm qua, khán giả thấy một Bảo Anh mặn mà và điềm tĩnh hơn. Cô từng chia sẻ việc có con khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn, từ một nghệ sĩ thích bay nhảy trở thành người mẹ luôn vội vàng về nhà sau mỗi show diễn tại Tp.HCM để tự tay chăm sóc cho con. Dù danh tính cha đứa bé vẫn được giữ kín và từng đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt, Bảo Anh chọn cách im lặng để bảo vệ sự bình yên cho gia đình nhỏ.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn