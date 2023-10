Loạt dự án KCN lớn đổ về, BĐS công nghiệp Bắc Trung Bộ 'bùng nổ'

Nhộn nhịp dự án mới

Hiện nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ như: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang là địa bàn hút mạnh dòng tiền đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN).

Cụ thể, cuối tháng 8/2023, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã thay Thủ tướng ký quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8 chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Tập đoàn VSIP) là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1). Dự án này đã báo hiệu cho một “làn gió đầu tư” mạnh vào khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng.

Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà là dự án đầu tiên mà Tập đoàn VSIP nghiên cứu đầu tư vào Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng, được triển khai tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến của huyện Thạch Hà, trên diện tích hơn 190ha. Dự án có tiến độ xây dựng không quá 36 tháng với thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Được biết, Tập đoàn VSIP xây dựng khu công nghiệp tại Hà Tĩnh nhằm phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, công nghệ cao như sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất các thiết bị tự động, linh kiện công nghệ cao, sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ vận chuyển, kho bãi, vật liệu xây dựng, công nghiệp may mặc, giày da, công nghiệp ô tô... Khu đô thị dịch vụ sẽ xây dựng trung tâm thương mại, y tế, trường học, thể dục thể thao, đất ở hỗn hợp.

Để dự án sớm triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất...

Cùng với Hà Tĩnh, nhận thấy tiềm năng để phát triển, VSIP cũng đang tăng tốc phát triển KCN mới tại tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, 3 nhà đầu tư liên doanh hợp tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quảng Trị là Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP JV); Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hòa (thuộc Tập đoàn Amata Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản. Dự án có quy mô 481,1ha, tổng vốn đầu tư 2.074 tỷ đồng đang được triển khai tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Lâm và xã Hải Trường, thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đánh giá về vai trò của dự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhận định: “Khi hoàn thành đưa vào hoạt động, dự án trở thành điểm sáng, tạo thêm cực tăng trưởng kinh tế, kích hoạt thị trường bất động sản công nghiệp, tạo nền tảng cơ bản và động lực quan trọng để thu hút đầu tư không chỉ vào KCN Quảng Trị, mà cả khu kinh tế Đông Nam, tạo nên sức hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn đến với Quảng Trị trong thời gian tới”.

Tại Nghệ An, việc thu hút dòng vốn FDI vào địa phương này là một điểm sáng nổi bật. Năm 2022, Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Đầu tháng 2/2023, việc khu công nghiệp VSIP Nghệ An II với quy mô 500ha được trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Singapore và Việt Nam đã khẳng định thêm sức hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm tháng 6/2023, VSIP Nghệ An đã thu hút 39 dự án đầu tư thuê đất. Trong đó, có 19 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt trên 681 triệu USD...

BĐS công nghiệp “hút” nhà đầu tư

Nhờ quỹ đất lớn với giá thuê đất thấp hơn các khu vực khác và hệ thống cảng biển dày đặc, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng và khu vực miền Trung nói chung đang là mảnh đất hấp dẫn nhiều nhà sản xuất công nghiệp quốc tế tìm đến đầu tư.

Nói về sức hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ, ông Vương Thái Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hạ tầng Phú Vinh, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Vinh (Hà Tĩnh) từng cho rằng, hiện nay, các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam đã phát triển rất sôi động. Chính vì vậy mà giá thuê đất đã ở mức rất cao, gây hạn chế cho việc thu hút đầu tư mới. Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại miền Trung lại đang sở hữu mức giá thấp hơn cùng lợi thế lớn về quỹ đất, đa dạng các loại hình công nghiệp, nguồn lao động giá rẻ. Đây chính là cơ hội rất lớn cho khu vực này phát triển.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cũng cho rằng, thời gian trước, các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam có hoạt động hiệu quả hơn do được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng có sẵn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tiềm năng phát triển công nghiệp và hạ tầng bất động sản công nghiệp của dải đất miền Trung là rất lớn. Với hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư hoàn thiện, kết nối cao tốc Bắc Nam, hệ thống cảng biển với nhiều cảng nước sâu, giá bất động sản còn ở mức thấp, nguồn lao động dồi dào... miền Trung đang sở hữu những nền tảng tốt để phát triển công nghiệp.

Các khu kinh tế như Nghi Sơn, Vũng Áng, Đông Nam Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị... dù mới nổi lên thời gian gần đây những đã cho thấy sự hoạt động rất hiệu quả. Tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp sản xuất, đầu tư bất động sản công nghiệp của khu vực này là rất lớn...

Cùng với giá thuê đất, nguồn lao động ở miền Trung và các tỉnh Bắc Trung Bộ dồi dào cũng là một yếu tố đang tạo sức hút các nhà đầu tư tìm đến các tỉnh Bắc Trung Bộ “làm tổ”.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính đến đầu năm 2022, số lao động từ 15 tuổi trở lên tại tỉnh Thanh Hoá có trên 2,36 triệu người, chiếm 64,8% dân số toàn tỉnh; Nghệ An có số lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 68,5%; Hà Tĩnh có số lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 98% dân số toàn tỉnh; Quảng Trị có số lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm chiếm 54,28% dân số dân số toàn tỉnh...

Ngoài ra, các tỉnh Bắc Trung những năm gần đây đã chú trọng phát triển hạ tầng để đón các nhà đầu tư vào địa phương. Hiện nay, khu vực này đang sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, đường cao tốc Bắc Nam, cảng biển, sân bay... là một điều kiện hấp dẫn để nhà đầu tư quan tâm.

