Lộ diện 20 nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ 80% vốn Vinamilk: Nhiều cái tên đình đám toàn cầu từ HSBC, Prudential, JPMorgan, Vanguard

Theo báo cáo thường niên 2022 mới công bố, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk -HoSE: VNM) có vốn điều lệ gần 20.900 tỷ đồng, nhưng 80% được sở hữu chỉ bởi 20 nhà đầu tư.

Tổng sở hữu của các nhà đầu tư trong nước là 44,35%, trong khi đó các nhà đầu tư nước ngoài nắm 55,6%. Tỷ lệ cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông nước ngoài tăng 1,21 điểm phần trăm so với năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, các nhà đầu tư cá nhân chỉ sở hữu 6,6% vốn cổ phần còn 93,4% vốn được sở hữu bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Nhóm 20 cổ đông lớn nhất của Vinamilk đang nắm giữ hơn 1,65 tỷ cổ phần của Vinamilk, tương ứng khoảng 79,11% vốn công ty. Trong đó, tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp tục là cổ đông lớn nhất sở hữu 36% vốn. Tiếp đến là nhóm F&N sở hữu 20,39% vốn (gồm F&N Dairy Investments Pte chiếm 17,69% và F&N BEV Manufacturing Pte.Ltd chiếm 2,7% vốn) và Platinum Victory Pte.Ltd nắm 10,62% vốn. Đây là nhóm cổ đông lớn nhất của Vinamilk và sở hữu khoảng 67,01% vốn của công ty.

Platinum Victory là đơn vị đầu tư trực thuộc Tập đoàn đầu tư Jardine Matheson của Hongkong. Tập đoàn này hiện còn là cổ đông chiến lược của THACO và REE.

Danh sách 20 cổ đông lớn nhất của Vinamilk vào cuối năm 2022

...

Danh sách 20 cổ đông lớn nhất của Vinamilk cuối năm 2021



Ngoài những cổ đông lớn ở trên, các nhà đầu tư của VNM còn có sự tham gia của rất nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Trong năm 2022, có nhiều cái tên mới xuất hiện trong danh sách 20 cổ đông lớn nhất của VNM bao gồm Vanguard International Value Fund với gần 16,8 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0,8%; Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund với hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,45%; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam với gần 14,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,69% và Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) với 8, 62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,41%.

Bên cạnh sự góp mặt của những cổ đông mới, những cổ đông không còn trong top 20 năm nay đó là Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore, Invesco Developing Markets Fund, Avanda Asia Vantage Master Fund, Comgest Growth Emerging Markets.

Những nhà đầu tư mua thêm vào trong năm qua gồm Fubon FTSE Vietnam ETF mua thêm 11,8 triệu cổ phiếu, thành cổ đông lớn thứ 7 của Vinamilk; Citigroup Global Markets Limited mua thêm gần 5,3 triệu cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,9%; Schroder International Selection Fund mua thêm hơn 1,7 triệu cổ phiếu; BL mua 739.300 cổ phiếu.

Ngược lại những nhà đầu tư bán ra trong năm qua gồm The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) bán 6,2 triệu cổ phiếu giảm tỷ lệ về 0,64%; J.P.Morgan Securities Plc bán 1,8 triệu cổ phiếu; FSSA Asian Equity Plus Fund bán bớt 1,5 triệu; Matthews Pacific Tiger Fund bán 1,25 triệu và Vaneck Vietnam Etf bán 1,3 triệu.

