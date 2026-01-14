Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng

Sáng 14-1, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng trong sáng cùng ngày.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Đại tướng Lê Văn Dũng
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.
Tham gia đoàn viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến của Đại tướng Lê Văn Dũng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Đại tướng Lê Văn Dũng
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ viếng
Đoàn đại biểu của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm trưởng đoàn, đến viếng
Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng
Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đến viếng
Đoàn đại biểu của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến viếng
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng viết sổ tang
"Với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc... Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi gương theo.
Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta! Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến viết trong sổ tang.
"Cả cuộc đời của đồng chí luôn gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là vị Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội đủ các đức tính, nhân cách tốt đẹp "Nhân, Trí, Dũng, Trung, Liêm, Chính".
Thay mặt Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ, tôi xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí" - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viết trong sổ tang.
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng
Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25-12-1945, tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ (nay là xã Lương Hoà, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long; tham gia cách mạng ngày 14-5-1963, vào Đảng ngày 23-9-1965.
- Từ tháng 5-1963 đến tháng 6-1967: Là chiến sĩ, Tiểu đội phó Đại đội 680, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
- Từ tháng 7-1967 đến tháng 5-1968: Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
- Từ tháng 6-1968 đến tháng 2-1969: Chính trị viên phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3; Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
- Từ tháng 3-1969 đến tháng 4-1971: Chính trị viên phó, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
...
- Từ tháng 5-1971 đến tháng 5-1973: Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
- Từ tháng 6-1973 đến tháng 12-1973: Phó Chính uỷ kiêm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.
- Từ tháng 1-1974 đến tháng 11-1977: Chính uỷ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
- Từ tháng 12-1977 đến tháng 7-1978: Học văn hoá tại Trường Văn hoá Bộ Quốc phòng.
- Từ tháng 8-1978 đến tháng 7-1980: Học viên đào tạo tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng).
- Từ tháng 8-1980 đến tháng 3-1983: Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
- Từ tháng 4-1983 đến tháng 3-1987: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Học tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự (từ tháng 4-1984 đến tháng 6-1986).
- Từ tháng 4-1987 đến tháng 1-1988: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
- Từ tháng 2-1988 đến tháng 8-1988: Học tại Học viện Prumde, Liên Xô (tháng 5-1988 đến tháng 7-1989, Phó Tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4).
- Từ tháng 8-1989 đến tháng 8-1990: Học Bổ túc Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị - Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Tháng 3-1990, được bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7.
- Từ tháng 9-1991 đến tháng 7-1995: Tư lệnh Quân đoàn 4.
- Từ tháng 8-1995 đến tháng 11-1997: Tư lệnh Quân khu 7.
- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 7/1996), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Từ tháng 12-1997 đến tháng 7-1998: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tháng 8-1998, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Tháng 9-1998, bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001), được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư.
- Tháng 5-2001: giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006), tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục bầu vào Ban Bí thư.
- Được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thiếu tướng (năm 1989), Trung tướng (năm 1998), Thượng tướng (năm 2003), Đại tướng (năm 2007).
- Năm 2011, được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
- Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, khoá IX, khoá X; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, khoá X; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương); đại biểu Quốc hội khoá XI, khoá XII.
Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.
Tác giả: LÊ VĨNH - DUY PHÚ
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ