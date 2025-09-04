Lamborghini Huracan bản gầm cao xuất hiện tại Huế: Khoảng sáng gầm gần bằng Tucson, dễ 'băm bổ' ổ gà tại Việt Nam

Một chiếc Lamborghini Huracan Sterrato bị bắt gặp tại một cây xăng ở Huế. Đây là lần đầu tiên phiên bản địa hình của Lamborghini Huracan xuất hiện tại Việt Nam, kể từ khi mẫu xe này đi vào sản xuất năm 2022. Chỉ có tổng cộng 1.499 xe Lamborghini Huracan Sterrato từng được xuất xưởng.

Tuy nhiên, chiếc Huracan Sterrato tại Huế mang biển số nước ngoài thay vì đăng ký biển số trong nước. Hiện chưa rõ xe được đưa sang Việt Nam nhằm mục đích nào và liệu có thuộc sở hữu của một người dân chơi tại Việt Nam hay không.

Lamborghini Huracan Sterrato xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Long Nguyễn

Bức ảnh chụp cho thấy chiếc Lamborghini Huracan Sterrato tại Huế có màu sơn xanh lá nhám, điểm xuyết là các mảng màu đen ở bên sườn, nắp capo. Bộ mâm trang bị cho xe là loại đa chấu 19 inch, khá nhỏ so với một mẫu xe thể thao. Bù lại vì là phiên bản hướng tới đi off-road nên bộ lốp trang bị cho xe khá dày và có gai lốp to nhằm tăng độ bám khi đi địa hình, chưa kể có khả năng chạy thêm 80 km ở tốc độ tối đa 80 km/h sau khi xịt.

Điều đó giúp khoảng sáng gầm của Lamborghini Huracan Sterrato nâng thêm 44 mm so với Huracan tiêu chuẩn, ước tính khoảng con số mới là 170 mm, tức gần bằng Hyundai Tucson (đạt 181 mm theo NSX). Mặc dù thông số đó vẫn "khiêm tốn" so với những mẫu CUV/SUV, nhưng tham chiếu với phân khúc xe thể thao, siêu xe, con số trên cũng giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với điều kiện đường sá tại Việt Nam.

Một số trang bị khác chỉ có trên Lamborghini Huracan Sterrato bao gồm đèn LED trợ sáng gắn ở phần cản trước, giá nóc, hốc hút gió cỡ lớn ở trên nắp động cơ đặt sau, ốp vòm bánh xe. Tại thị trường quốc tế, người tiêu dùng có thể lựa chọn thêm giá để đồ.

Trái ngược với vẻ ngoại đậm chất địa hình, khoang nội thất của Lamborghini Huracan Sterrato không khác biệt so với phiên bản Huracan EVO tiêu chuẩn. Các trang bị có màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc, màn hình điện tử sau vô lăng, ghế ngồi thể thao, lẫy chuyển số cỡ lớn,...

Xe vẫn sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2L giống với Huracan thông thường. Nhưng công suất chỉ còn 601 mã lực thay vì 630 mã lực như bản EVO. Mô-men xoắn đạt được là 565 Nm. Xe dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản Sterrato được hãng xe Ý bổ sung thêm chế độ lái Rally để phục vụ mục đích đi địa hình xấu.

Tác giả: Hoàng Dũng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn