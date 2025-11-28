Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Xuân nhanh chóng xác minh và làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, gồm: N.V.K (SN 2008, trú thôn Quang Lộc, xã Hương Khê); T.K.T (SN 2005, trú thôn 16, xã Hương Khê); N.V.N (SN 2000, trú thôn Thượng Bình, xã Hương Khê); D.G.B (SN 2010, trú thôn 12, xã Hương Khê); C.T.Y.N (SN 2007, trú thôn 15, xã Hương Khê); P.T.H (SN 2007, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê); T.T.T.B (SN 2009, trú thôn Thuận Trị, xã Hương Xuân); P.T.H (SN 2009, trú thôn Vĩnh Hương, xã Hương Xuân).

Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an triệu tập



Nhóm thanh thiếu niên này đã hẹn nhau điều khiển mô tô từ địa bàn xã Hương Khê di chuyển về khu vực xã Vũ Quang để “giải quyết mâu thuẫn”.

Trên đường đi, nhóm liên tục quay video và đăng tải lên mạng xã hội TikTok để “thể hiện” bản thân.

Nhóm thanh thiếu niên liên tục quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok trong quá trình đi giải quyết mâu thuẫn

...



Rất may, lực lượng Công an xã Hương Khê đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Chỉ huy Công an xã Hương Khê đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với gia đình và nhà trường tiến hành gọi hỏi, răn đe các học sinh liên quan; yêu cầu các em viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Công an xã cũng làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và yêu cầu các bên chấm dứt ngay những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an xã tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Tác giả: Mạnh Việt

Nguồn tin: anninhthudo.vn