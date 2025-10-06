Khởi tố thêm phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ và 11 cán bộ

Ông Nguyễn Bảo Sinh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" - Ảnh: Tư liệu TTO

3 phó chủ tịch sai phạm ra sao?

Ngày 5-10, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 29 bị cáo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra từ năm 2001 đến ngày 4-10-2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trước đây.

Diễn biến mới trong kết luận điều tra bổ sung lần này của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang là khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm: Bùi Văn Sinh, Huỳnh Thanh Điền, Khưu Minh Ngọc, Mai Quốc Thái, Nguyễn Bửu Tường Thụy, Nguyễn Cường Thịnh, Nguyễn Phú Cường, Trịnh Hồng Đức, Võ Thị Kim Dung, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Kính - trưởng Ban quản lý dự án khu vực TP Long Xuyên và ông Huỳnh Giang Sơn - cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Đây là những cán bộ: đo đạc, biên vẽ hồ sơ; kiểm tra hồ sơ đo đạc; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa đất đai; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên; Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và lãnh đạo TP Long Xuyên.

Theo đó, bị can Nguyễn Bảo Sinh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, khi ký các quyết định giao đất làm nhà ở và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không kiểm tra dẫn đến ký cấp đất không đúng đối tượng cho 16 hồ sơ, gây thiệt hại gần 4,9 tỉ đồng.

Bị can Đào Văn Ngọc, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ, nghe Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố, tạm giam - Ảnh: Tư liệu TTO

Bị can Đào Văn Ngọc, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, có chức năng nhiệm vụ quản lý Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án có thẩm quyền ký duyệt hồ sơ giao đất cho người dân được tái định cư nhưng khi ký các thủ tục đã không kiểm tra dẫn đến bị Võ Văn Trung (đã tự tử chết - PV) chèn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, các cơ quan chuyên môn xem đây là chủ trương giao đất mà thực hiện các bước chuyên môn tiếp theo. Bị can Ngọc ký 10 hồ sơ cấp đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng.

Đối với bị can Huỳnh Giang Sơn, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, lẽ ra khi ký quyết định giao đất làm nhà ở và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải kiểm tra lại danh sách các hộ dân được cấp nền tái định cư nhưng đã không thực hiện dẫn đến cấp 1 thửa đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,6 tỉ đồng.

Vì sao 11 cán bộ khác bị khởi tố?

Trong số 11 cán bộ bị khởi tố vào ngày 25-9, có 8 cán bộ làm bộ phận đo đạc, biên vẽ hồ sơ đối với tất cả hồ sơ có liên quan về trích đo hiện trạng đất ngoài thực địa cho các hộ dân. Khi đi đo đạc không có người sử dụng đất là chủ sở hữu đi theo, đồng thời lập biên bản xác định ranh mốc giới để ký tứ cận không có tranh chấp để được cấp nền tái định cư, gây thiệt hại từ 222 triệu đồng đến gần 870 triệu đồng/bị can.

Ba bị can còn lại là lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên đã không làm hết trách nhiệm được giao, không nghiên cứu kỹ hồ sơ, không đối chiếu danh sách người được cấp nền tái định cư, đã ký tờ trình để trình lãnh đạo UBND TP Long Xuyên ký quyết định về việc giao đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại từ 213 triệu đồng đến hơn 1,8 tỉ đồng/bị can, đã phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tháng 6 vừa qua, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố 2 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc, cùng với 15 bị can khác về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, sau đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra bổ sung, đến nay lại tiếp tục chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 29 bị can về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số này có 3 phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên gồm: Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn. Các bị can trong vụ án này đã được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi trú.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo quy định.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn