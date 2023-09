Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ xã tham ô hơn 170 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

Theo đó, với hành vi chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền thờ cúng liệt sĩ, Trương Văn Đạt, cán bộ xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản.

Ngày 25/9, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đơn vị này đã khởi tố bị can Trương Văn Đạt (SN 1982), công chức văn hóa - xã hội xã Lam Sơn về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng Trương Văn Đạt (đeo khẩu trang), tại thời điểm bắt giữ (Ảnh: Công an Hải Dương).

Quá trình điều tra xác định, theo chủ trương, quy định, người thờ cúng liệt sĩ được nhận tiền hỗ trợ 1,4 triệu đồng/năm. Đầu tháng 3/2023, Trương Văn Đạt nhận từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 186,2 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2023 để cấp phát cho 128 người đang thờ cúng 133 liệt sĩ của xã.

...

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền về, Đạt không cấp phát hết mà chỉ chi trả cho 10 người thờ cúng 10 liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng. Sau đó, Đạt giả mạo chữ viết, chữ ký của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ, lập hồ sơ quyết toán nộp cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, đầu tháng 8, Đạt đã khắc phục hậu quả, chi trả đủ tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ cho những người chưa được nhận.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Đạt về tội "Tham ô tài sản". Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý Trương Văn Đạt theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: phapluatplus.