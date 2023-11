Số liệu được tính toán dựa trên tài liệu kê khai tài sản của ông Trump được công bố giữa lúc phiên tòa đối với hoạt động kinh doanh của nhà lãnh đạo đang diễn ra tại New York. Ông Trump cùng các con và tập đoàn Trump Organization bị tố cáo kê cao giá trị tài sản trong thời gian dài nhằm hưởng ưu đãi vay vốn và bảo hiểm.

Báo cáo phân tích chỉ ra, ông Trump chuyển đến bang Florida sau khi rời Nhà Trắng trùng thời điểm bùng nổ giá bất động sản. Điều này đã giúp củng cố tài chính cho một trong những mảng kinh doanh giá trị nhất của ông Trump, Mar-a-Lago ở Palm Beach và khu nghỉ dưỡng Doral ở Miami.

Cùng lúc đó, doanh thu ở các sân golf còn lại của ông Trump tăng hơn 50% kể từ năm 2019. Báo cáo cho biết thêm, sau khi bán khách sạn của tập đoàn ở Washington và trả hết các khoản vay, ông Trump đang sở hữu nhiều tiền mặt hơn.

Khối tài sản của ông Trump tăng vọt sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Forbes

Ngày 6/11, Cựu Tổng thống Mỹ đã trình diện tại Tòa Thượng thẩm New York để nghe chất vấn trong vụ kiện gian lận tài chính do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khởi xướng. Mặc dù tính chất của vụ kiện dân sự sẽ không khiến ông Trump vào tù dù có bị kết tội, tuy nhiên, hiện cựu Tổng thống Mỹ vẫn sẽ phải hầu tòa cho một số cáo buộc hình sự có án tù khác.

Ông Trump cho rằng việc ông phải đối mặt với vụ kiện này là một hành vi can thiệp bầu cử và ông là "nạn nhân chính trị". Vụ án dân sự có thể khiến vị tỷ phú kiêm chính trị gia này bị phạt hàng trăm triệu USD, đồng thời ngăn cản ông ghi tên mình vào lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 .

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ bước vào mùa bầu cử với hơn 90 cáo buộc xuất phát từ những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, xử lý sai tài liệu mật và khai khống về tài chính. Ngoài ra, ông Trump còn đối mặt với một phiên tòa xét xử bồi thường dân sự về cáo buộc phỉ báng một nhà văn đã kiện ông về hành vi hiếp dâm.

Cựu Tổng thống Trump vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội trong tất cả các trường hợp. Ông mô tả các vụ kiện chống lại ông là có động cơ chính trị, cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bằng cách đưa ra các bản cáo trạng "giả mạo”.

